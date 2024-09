Android 15 QPR1 Beta 2 : voici les dernières nouveautés

Google vient de dévoiler la dernière version bêta d’Android 15, et elle regorge de petites surprises.

Source : 9to5google

Google a déployé la dernière version bêta d’Android 15 pour les appareils Pixel, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne manque pas de petites surprises. 9to5google a fait le tour des nouveautés.

Le grand retour des widgets sur l’écran de verrouillage

Souvenez-vous, il y a quelques années, les widgets sur l’écran de verrouillage étaient la grande tendance. Puis, ils ont disparu, laissant de nombreux utilisateurs orphelins de cette fonctionnalité pratique. Ils sont de retour !

Sur la tablette Google Pixel, Android 15 QPR1 Beta 2 réintroduit les widgets de l’écran de verrouillage par défaut. Un panneau dédié sur le côté droit de l’écran vous permet d’ajouter des widgets de n’importe quelle application, le tout sans avoir à déverrouiller complètement votre appareil.

Mais attention, ne vous emballez pas trop vite : Google a pensé à votre sécurité. Même si les widgets s’affichent correctement avant le déverrouillage, vous devrez quand même vous authentifier (via biométrie ou code PIN) pour accéder à l’application complète.

Le fenêtrage de bureau : votre tablette se prend pour un PC

Vous rêviez de transformer votre tablette en véritable station de travail mobile ? Google l’a fait ! Le fenêtrage de bureau fait ses débuts sur Android 15 QPR1 Beta 2, et c’est une petite révolution.

Concrètement, cette fonction vous permet d’exécuter plusieurs applications simultanément et de redimensionner les fenêtres à votre guise. On se rapproche ainsi d’une expérience digne d’un ordinateur de bureau. Une barre des tâches fixe affiche les applications en cours d’exécution, et vous pouvez même épingler vos apps préférées pour un accès rapide.

Mais ne vous y trompez pas : ce n’est pas juste un gadget. Google a repensé l’interface utilisateur et créé de nouvelles API pour rendre l’expérience vraiment fluide et productive. C’est un pas de géant pour la productivité sur tablette !

Une refonte des paramètres : clarté ou confusion ?

Parlons un peu design d’interface. Android 15 QPR1 Beta 2 redessine complètement l’application Paramètres. Au menu : des touches de Material You (le langage de design de Google) et une réorganisation en profondeur.

La barre de recherche en forme de pilule est désormais plus imposante en haut de l’écran. Chaque élément est placé dans une carte visuellement distincte, ce qui clarifie la mise en page. Mais le vrai changement, c’est le regroupement des préférences liées.

Google a créé des « blocs » thématiques, séparés par des espaces physiques. Par exemple, vous trouverez regroupés « Réseaux et internet » et « Objets connectés », ou encore « Applications », « Notifications » et « Son et vibrations ». L’idée est de rendre la navigation plus intuitive.

Mais attention : si cette nouvelle organisation peut sembler plus logique sur le papier, elle risque de bousculer vos habitudes. Certains paramètres ont changé de place, comme « Système » et « À propos du téléphone » qui se retrouvent au milieu de la liste au lieu d’être tout en bas. Il faudra un temps d’adaptation !

Des détails qui font la différence

Au-delà de ces grands changements, Android 15 QPR1 Beta 2 regorge de petites améliorations qui, mises bout à bout, transforment l’expérience utilisateur.

Prenez par exemple la nouvelle puce d’enregistrement d’écran. Au lieu d’une simple icône dans la barre d’état, vous avez désormais un « chip » (une petite bulle d’information) à gauche de l’écran. Non seulement il affiche un décompte en direct, mais vous pouvez aussi l’utiliser pour arrêter l’enregistrement d’un simple tap. Fini le besoin d’ouvrir le panneau de notifications, qui pourrait révéler des informations personnelles !

Cette attention aux détails montre que Google ne se contente pas de grandes innovations tape-à-l’œil, mais cherche vraiment à améliorer l’utilisation quotidienne de nos appareils.

Une mise à jour prometteuse, mais perfectible

Android 15 QPR1 Beta 2 est donc une mise à jour intéressante.

Cependant, il faut garder à l’esprit que nous parlons ici d’une version bêta. Certaines fonctionnalités peuvent encore évoluer, et il est probable que des bugs subsistent. D’autres peuvent disparaître.

Pour mettre à jour vos Pixel, voici la marche à suivre. Pour vous faire gagner un clic : vous devez vous inscrire au programme Android Beta pour Pixel. Une fois inscrits, vous recevrez des mises à jour OTA (Over-The-Air).

