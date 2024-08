Android 15 est disponible en téléchargement dans sa nouvelle version bêta

Android 15 est disponible dans une nouvelle version bêta pour les utilisateurs de smartphones et tablettes Google.

Attendu pour décembre, Android 15 avance un pas de plus en sortant une nouvelle mise à jour QPR1 (Quarterly Platform Release) de sa bêta. Elle pèse environ 500 Mo et inclut le correctif de sécurité d’août 2024.

Quels sont les smartphones compatibles

Connu sous le nom de build AP41.240726.009, Android 15 QPR1 ne peut pas être installé sur n’importe quel appareil. Il faut obligatoirement en passer par un modèle de Google. Voici les appareils compatibles :

Brillent par leur absence les tout nouveaux Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL bien qu’ils soient disponibles depuis le 21 août. Concernant le Pixel 9 Pro Fold, c’est plus compréhensible puisqu’il ne sortira que début septembre.

Comment installer Android 15 QPR1

Pour installer Android 15 QPR1, vous devez vous inscrire au programme Android Beta pour Pixel. Une fois inscrits, vous recevrez des mises à jour OTA (Over-The-Air).

Alternativement, il est possible de flasher manuellement l’image système en utilisant l’outil Android Flash Tool ou en téléchargeant l’image depuis la page des images d’usine pour Google Pixel. Pour les autres marques, il est recommandé de consulter les instructions spécifiques fournies par chaque constructeur.

Le mode bureau

On ne sait pas encore grand-chose de cet Android 15 QPR1. Les développeurs n’ont pas encore détaillés leurs trouvailles dans ce nouveau code.

Néanmoins, cette version traite du mode bureau, un système semblable au mode Dex de Samsung. Une de ses options indique « activer le mode bureau sur l’écran secondaire ».

La version finale d’Android 15 est prévue pour décembre 2024. Cette sortie coïncidera avec le Feature Drop de décembre, apportant ainsi les dernières améliorations et corrections de bugs à tous les utilisateurs éligibles.