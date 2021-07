PC portable : le Asus Zenbook 13 OLED est plus abordable pendant les soldes

Pour son nouveau laptop, la marque Asus a souhaité intégrer une dalle OLED. Habituellement vendu au prix de 1 099 euros, ce ZenBook 13-OLED-UX325JA-2 est désormais à 799 euros pendant les soldes d'été 2021.

La technologie OLED est partout : sur nos téléphones, nos téléviseurs et bientôt sur nos consoles de jeux vidéo. Pour profiter d’une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis, la marque taïwanaise a présenté lors du CES 2021 sa nouvelle gamme ZenBook introduisant la technologie OLED. Sorti récemment, le modèle Asus Zenbook 13-OLED-UX325JA-2 est d’ores et déjà en promotion durant les soldes.

Les avantages du Asus Zenbook 13 OLED

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,14 kg

Le combo i5-1035G4 + 8 Go de RAM

Au lieu de 1 099 euros, le PC portable Asus Zenbook 13-OLED-UX325JA-2 13.3″ est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros à la Fnac, il est également au même prix sur le site Darty.

Un ultrabook élégant sous tous les angles

Avec sa gamme Zenbook, Asus propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook. Ce PC portable possède un design élégant avec un châssis noir en alliage d’aluminium et profite d’un format compact, grâce à son poids de tout juste 1,14 kg, ses 14 mm d’épaisseur et son écran d’une diagonale de 13,3 pouces. Il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Toutefois cet ultraportable se différencie de la concurrence, notamment avec son écran. Pour la toute première fois, Asus a introduit sur son laptop une dalle OLED. L’Asus Zenbook UX325JA-2 présente donc un écran OLED affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait. De plus, ce modèle possède un pavé numérique intégré en surbrillance (rétro LED) sur le touchpad.

Des performances au rendez-vous

Le PC portable est propulsé par la dixième génération des processeurs Intel Core, avec un i5-1035G4 cadencé à 1,1 GHz de fréquence de base (jusqu’à 3,7 GHz en rafale). Le tout accompagné de 8 Go de RAM et un chipset graphique Intel Iris Xe pour faire tourner la plupart des logiciels de montage vidéo/photo ou bien encore des jeux 3D. Cependant, ce PC portable n’est pas dédié à une utilisation purement gaming. On apprécie également la présence de son SSD qui permet de bénéficier d’une meilleure fluidité et d’une vitesse de transfert accrue. Il tourne sous une version Famille 64 bits de Windows 10, et possède une capacité de stockage confortable de 512 Go.

Une connectique et une autonomie confortable

En plus des performances, la connectique est aussi au rendez-vous avec la présence d’un port USB 3.2 Gen1 et de deux ports Thunderbolt™ 3. On peut également y brancher un moniteur ou une TV grâce au port HDMI 2.0 et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD vient compléter le tout. À noter que ce dernier ne possède pas de sortie audio.

Enfin la batterie de 67 Whr est capable de faire tenir l’appareil sur environs 13 heures en utilisation classique – de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Asus Zenbook 13 OLED.

