Boursorama Banque lance une prime de bienvenue pendant la période des soldes

Les soldes d'été 2021 battent leur plein et Boursorama Banque décide de réorganiser un nouveau Pink Week-End pendant cette période de promotions. La formule est toujours la même : vous recevrez 130 euros offerts si vous ouvrez un compte avec une carte bancaire.

Les produits sont mis en avant pendant les soldes, mais il ne faut pas oublier les services. Dans cette dernière catégorie, les banques en ligne en profitent pour réactiver leurs offres de bienvenue dédiées aux nouveaux clients, à l’image de Boursorama Banque qui relance dès aujourd’hui son Pink Week-End jusqu’à lundi prochain.

Boursorama Banque en quelques mots

0 euro de frais de tenue de compte, avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Pas de frais à l’étranger

Un IBAN français

La prime peut grimper jusqu’à 130 euros avec le code promo PINKWE130. Vous recevrez dans un premier temps 50 euros pour l’ouverture du compte, puis le reste en fonction de la carte choisie : 30 euros supplémentaires pour la Visa Welcome et 80 euros pour les autres (Visa Ultim, Visa Classic ou Visa Premier).

Profitez de la prime de bienvenue chez Boursorama Banque PINKWE130

Qui est Boursorama ?

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires du moment. Etant une filiale de la Société Générale, un établissement bancaire français donc, elle délivre à ses clients certains avantages que d’autres banques en ligne ne proposent pas, comme un IBAN français par exemple. D’ailleurs, cela facilite grandement les démarches auprès des impôts.

Quels sont les avantages ?

Rien n’est gratuit, mais on pourrait presque penser le contraire avec Boursorama. Les frais de tenue de compte sont de 0 euro, à condition d’utiliser votre carte au moins une fois par mois, et les différentes cartes bancaires (Welcome, Ultym, Classic et Premier) sont gratuites, avec quelques conditions comme le montant des revenus ou un dépôt initial obligatoire. Ce ne sont pas les seuls avantages, puisque même les paiements et retraits sont sans frais à l’étranger.

Pour gérer votre compte, il y a évidemment une application dédiée disponible sur iOS et Android. C’est une WebApp et ce n’est malheureusement pas la solution la plus ergonomique lorsque l’on compare avec la concurrence, mais elle reste simple d’utilisation. Depuis l’accueil, vous avez une vision de votre argent et des dépenses à venir, avec la possibilité de faire facilement un virement ou d’envoyer son RIB. Elle offre également d’autres paramètres pratiques, notamment en étant compatible avec Google Pay et Apple Pay.

Comment ouvrir un compte ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PINKWE130 afin de bénéficier de la prime lors de l’ouverture de votre compte.

La démarche est donc rapide et simple, mais il faut ensuite être patient. Lors de notre test de la banque en ligne Boursorama, il s’est écoulé une petite vingtaine de jours entre le moment de l’inscription en ligne, de la réception des identifiants, puis de la carte bancaire avec les codes. Cependant, tout est opérationnel après cela.

Pour comparer avec les autres banques en ligne

Nous vous invitons maintenant à consulter notre comparateur de banque en ligne pour comparer l’offre de Monabanq avec les autres offres actuellement disponibles sur le marché.