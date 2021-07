Le Samsung Pad à 0 € : comment obtenir ce chargeur sans fil gratuitement ?

Grâce aux récurrentes ODR de Samsung, il est facile d'optimiser ses achats pour les appareils de la marque coréenne. Des fois, il arrive même que certains produits deviennent gratuits en cumulant tout ça avec les promotions des e-commerçants, comme c'est le cas aujourd'hui avec le chargeur sans fil Samsung Pad chez Boulanger.

Les appareils du quotidien compatibles avec la charge à induction sont de plus en plus répandus, comme les smartphones, les montres connectées ou encore les écouteurs sans fil. Et alors qu’il faut souvent mettre le prix pour profiter de cette technologie si pratique, aujourd’hui vous n’aurez rien à débourser avec l’offre actuellement disponible pour le Samsung Pad.

Le Samsung Pad, c’est quoi ?

Un chargeur sans fil discret

Compatible avec tous les appareils Qi

Et une charge qui peut atteindre jusqu’à 9 W

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Samsung Pad (coloris noir) est affiché en promotion à 20 euros sur le site Boulanger, mais il revient finalement à 0 euro après avoir déduit le montant de 20 euros lié à l’ODR du constructeur valable jusqu’au 30 septembre prochain. La même offre est disponible sur le site Amazon.

Un chargeur sans fil rapide pour les appareils Samsung

Le Samsung Pad est un chargeur sans fil certifié Qi, ce qui veut dire qu’il peut recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 5 W. Cependant, les produits de la marque coréenne sont avantagés grâce au protocole propriétaire Fast Charge qui permet, par exemple, à un Samsung Galaxy S21 de se recharger plus rapidement que les autres, car la puissance monte cette fois-ci jusqu’à 9 W. Cela fonctionne aussi pour votre Galaxy Watch ou vos Galaxy Buds.

Notez d’ailleurs qu’il peut également recharger vos appareils lorsqu’ils sont équipés d’un étui ou d’une coque de protection, si et seulement si ces derniers ne dépassent une épaisseur de 5 mm.

Un design discret et respectueux de votre sommeil

Le look compact de ce chargeur sans fil offre tout de même une surface suffisamment large pour accueillir vos différents appareils compatibles, mais cela permet avant tout de le poser où vous voulez, que ce soit sur un bureau ou sur votre table de chevet. Si vous optez pour un emplacement dans la chambre, vous serez ravis d’apprendre que les témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée pour ne pas perturber le sommeil. Pratique.

Le Samsung Pad est enfin équipé d’un port USB-C pour fonctionner, mais est livré sans câble dans la boîte. Seul le manuel d’utilisation est présent.

Tout savoir sur la charge sans fil

Afin d’en découvrir encore plus, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil Qi pour smartphone en 2021.