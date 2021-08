Bouygues Telecom dégaine une offre Fibre à seulement 9,99 euros par mois

Envie de passer à la fibre à moindres frais ? C'est certainement Bouygues Telecom et son offre Bbox fit qui répondront le mieux à vos exigences. En ce moment, l'opérateur propose une offre à seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

Si vous êtes éligibles à la fibre optique et que vous cherchez à payer le moins cher possible pour la faire venir jusqu’à chez vous, c’est certainement Bouygues Telecom qui saura actuellement le mieux répondre à vos attentes. Son offre en série limitée Bbox fit est actuellement à moins de 10 euros par mois pendant un an avec la téléphonique incluse. Attention, il s’agit d’une offre comprenant uniquement une connexion internet et une ligne téléphonique.

La fibre à moins de 10 euros par mois, c’est…

Jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi

Un prix très compétitif pendant la première année

La téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’au 15 août 2021, Bouygues Telecom propose son offre Bbox fit à seulement 9,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 29,99 euros par mois. Notez que les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, mais que la location de la box est incluse dans le forfait mensuel. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

Si payer un peu plus cher pour un débit en téléchargement/envoi plus important et l’apport de la TV vous convient également, l’offre Série spéciale Bbox est à 15,99 euros par moins pendant un an avant de passer à 36,99 mensuel.

De la vraie Fibre en illimité

Bbox fit, c’est une connexion internet fibrée de qualité FTTH pour un prix très attractif. Le débit descendant (téléchargement) peut aller jusqu’à 300 Mb/s et le débit ascendant (en envoi) jusqu’à 200 Mb/s. Il s’agit d’une connexion largement suffisante pour profiter par exemple du streaming en Ultra HD et des téléchargements de jeux et de contenu très rapide. Il est même possible de profiter du cloud gaming via Stadia, le Xbox Game Pass ou Geforce Now dans les meilleures conditions. Notez également que la box est compatible avec le Wifi 5 pour profiter d’une connexion à internet sans fil chez vous.

Une offre uniquement pour Internet

Pour un prix pareil, il ne faut pas compter sur l’ajout de la télévision dans le package. Il s’agit d’une offre centrée sur la connexion internet. Cependant, le débit est largement suffisant pour profiter de vos bouquets TV sur internet via votre ordinateur sur un navigateur ou les applications dédiées sur votre mobile, tablette et TV connectées.

Si vous souhaitez cependant bénéficier d’un bouquet TV supplémentaire, vous pouvez opter pour la série spéciale Bbox à 4 euros de plus par mois incluant plus de 100 chaînes TV et la location d’un boîtier dédié 4K pour en profiter sur un Téléviseur. Le débit est également meilleur passant de respectivement de 300 à 500 Mb/s en téléchargement et 200 à 300 Mb/s en envoi.

La téléphonie en illimité en plus

L’offre Bbox Fit offre également la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. Il est d’ailleurs possible de conserver son numéro fixe gratuitement en en faisant la demande lors de la commande. Le changement de ligne est automatique et vous n’avez rien à faire, comme c’est le cas pour un abonnement mobile.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.