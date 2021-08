Le récent Dyson V11 Motorhead est déjà en promotion chez Boulanger (+1 accessoire offert)

Dyson est une valeur sûre dans le monde des aspirateurs. Et si vous n'avez pas besoin d'un modèle plus gros que nécessaire, le V11 Motorhead est certainement le modèle qu'il vous faut. Il profite d'ailleurs d'une belle réduction chez Boulanger en passant de 588,90 à 499 euros.

Si Dyson est la marque la plus prestigieuse dans le domaine des aspirateurs grand public, c’est surtout par le niveau de qualité et de durabilité que ces modèles offrent. C’est le cas de la dernière version de son célèbre Dyson V, dans ce cas-ci la version V11 Motorhead, fournie avec son adaptateur pour meuble bas. Il est d’ailleurs à peine sorti que l’aspirateur profite d’une belle réduction de 15% sur son prix d’origine sur la boutique en ligne de Boulanger.

Le Dyson V11 en bref

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 60 minutes

Efficace sur toutes les surfaces

Affiché habituellement aux alentours de 600 euros, le Dyson V11 Motorhead avec adaptateur est actuellement disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger. L’aspirateur-balai est livré avec un adaptateur pour meubles bas.

Un aspirateur pratique qui vous fera oublier votre vieille bécane

Quoi de mieux qu’un aspirateur-balai pour nettoyer votre espace de vie sans avoir à déplacer sa base ? En tout cas le Dyson V11 Motorhead fait tout pour faciliter la corvée de passer l’aspirateur. D’abord par son poids de seulement 3,1 kg lui permet d’être facilement utilisable avec une bonne répartition de la charge une fois en main.

Il compte aussi sur une brosse motorisée utilisable sur toutes les surfaces. Les tiges en nylon gainées sont aussi pensées pour nettoyer les traces tenaces sur tous les sols.

Enfin, un écran LCD placé à la base et facilement visible, quelle que soit l’orientation permet d’avoir accès aux informations pratiques comme la puissance d’aspiration, l’autonomie restante ou la capacité du réservoir.

Une puissance d’aspiration toujours au top

L’aspirateur-balai V11 Motorhead est équipé d’un moteur Hyperdymium qui délivre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 125,000 tours par minute fonctionnant sous 220 W. cela lui permet d’être efficace sur la plupart des sols et même sur la moquette réputée tenace pour retenir les poussières et les particules. Le V11 Motorhead est d’ailleurs équipé d’un filtre capable de retenir 99,97% des poussières, pollens et microparticules pour garantir un espace de vie saint et vivable pour les personnes allergiques.

En fonctionnement, le V11 Motorhead est tout de même assez bruyant, mais pas plus qu’un aspirateur classique, ce qui le rend plutôt agréable à utiliser sur la durée. De plus son réservoir de 0,80L est très facile à vider sans même avoir de contact avec la saleté grâce à un système de vidage bien pensé.

Une bonne autonomie… Pour nettoyer un appartement.

Qu’on se le dise, un aspirateur-balai n’est pas pensé pour nettoyer de grandes surfaces. Il est en revanche plus que pratique pour un appartement demandant sans doute moins d’entretien. Dyson annonce que la batterie de son V11 Motorhead est capable de tenir 60 minutes en un passage, mais il est tout de même possible d’allonger cette durée de vie en baissant la puissance d’aspiration, le mode Eco étant particulièrement recommandé pour cet usage.

Comme tout bon modèle de la maque, le V11 Motorhead est fourni avec un socle de recharge permettant non seulement de charger le balai, mais aussi de le faire tenir prêt à l’emploi depuis un mur.

Pour comparer le Dyson V11 Motorhead

Si vous souhaitez découvrir d’autres types d’aspirateurs sur le marché pour les comparer avec ce Dyson V11 Motorhead, vous pouvez par exemple consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2021.