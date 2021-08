En ce moment, ce sont deux Samsung Galaxy SmartTag+ pour le prix d’un

Les balises connectées se révèlent être de véritables aides au quotidien lorsqu'on a tendance à perdre ses clés, son portefeuille, un sac à dos ou tout autre objet à tout bout de champ. Et parce qu'un tracker ne suffit parfois pas, autant en posséder deux : c'est ce que vous propose en ce moment Samsung, qui offre un SmartTag+ pour un SmartTag+ acheté.

C’est un fait : tout le monde a déjà égaré son trousseau de clés ou son portefeuille, et pas qu’une fois. Pour éviter cette sensation désagréable de tournoyer des heures chez soi pour retrouver ses objets perdus, mieux vaut miser sur un porte-clé connecté, qui fera le job à votre place. Et si Apple a dévoilé en avril dernier ses AirTags en grande pompe, Samsung l’avait tout de même devancé en sortant ses Galaxy SmartTag et SmartTag+ en janvier, qui affichent d’ailleurs un prix plus contenu que leur rival. La marque va même plus loin actuellement et propose deux trackers pour le prix d’un.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy SmartTag+

Un porte-clés facile à installer

Une portée de 120 m en Bluetooth

Une option de détection via la réalité augmentée

Au lieu de 69,90 euros, les deux Samsung Galaxy SmartTag+ sont accessibles pour le prix d’un, soit 39,90 euros sur le site de Samsung.

Un tracker pratique pour tous vos objets

Au niveau du design, le Samsung Galaxy SmartTag+ ne diffère pas grandement de sa version classique. Il affiche un poids contenu de 14 g et adopte un format galet carré. Contrairement à son concurrent à la pomme, cette balise connectée dispose d’un trou sur l’un de ses coins, ce qui permet de l’attacher directement à un trousseau de clés. Pour l’AirTag, il faut se munir d’un accessoire supplémentaire… Autrement, au niveau de son installation, rien de plus simple : il vous faudra l’appairer avec votre smartphone via l’application SmartThings Find. Vous pourrez ainsi associer votre SmartTag+ à un objet, ou même au collier de votre animal.

Le SmartTag+ propose en plus la réalité augmentée

Le SmartTag+ intègre non seulement la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), qui lui confère une portée de 120 mètres, mais il propose aussi une option en plus en comparaison du SmartTag classique : la prise en charge de la technologie Ultra Wideband (UWB). Il s’agit d’une technologie de détection plus fine, qui utilise la réalité augmentée.

Concrètement, vous pourrez filmer l’espace où vous vous trouvez, et des flèches vous indiqueront le chemin qui vous mènera à votre objet égaré. Une option vraiment pratique si vous vous trouvez dans un environnement bruyant qui vous empêche de bien entendre la sonnerie (pourtant très audible en temps normal) de votre SmartTag+. En revanche, pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devrez posséder un smartphone compatible avec l’UWB, soit les plus haut de gamme de la marque : le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21+, le Galaxy S21 Ultra ou encore Galaxy Z Fold 2. Il faudra en tout cas que votre smartphone soit équipé d’Android 11 ou d’une version ultérieure, et que votre smartphone fasse partie de la gamme Galaxy. Dommage pour les autres.

D’autres options bien utiles

Parmi les autres options offertes par le SmartTag+, on pourra associer son tracker à des routines avec nos appareils connectés présents chez nous (allumer une lumière, par exemple), ou encore retrouver son smartphone Galaxy ou sa tablette de la même gamme. Enfin, l’autonomie pèchera un peu, mais vous devrez pouvoir tenir une trentaine de jours tranquille. D’autant que le changement de pile sera très simple : une pièce insérée dans la fente prévue à cet effet afin d’accéder à la pile, et le tour est joué.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung SmartTag et SmartTag+.

Pour comparer le Samsung SmartTag+

Si vous souhaitez jeter un coup d’œil à la concurrence en matière de tracker, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs porte-clés connectés.