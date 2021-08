La manette DualSense noire pour PS5 est moins chère grâce à un code promo

Si vous avez une PlayStation 5, vous avez sûrement envie d'acheter une deuxième manette pour jouer à plusieurs. Et pour ne pas les confondre, autant prendre un autre coloris que la DualSense de base. Le modèle noir est actuellement en promotion à 59 euros au lieu de 69 euros.

Sony a récemment dévoilé des nouveaux modèles pour sa manette DualSense dédiée à la PlayStation 5 : un rouge et un noir. Les deux proposent un design vraiment classe, mais le dernier apporte une touche de sobriété très appréciée par rapport au look futuriste de la console. Si vous êtes intéressés, elle est actuellement 10 euros moins chère grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de la DualSense

Un design vraiment classe

Une meilleure ergonomie que la DualShock 4

Les fonctionnalités exclusives avec une PlayStation 5

Elle s’utilise aussi sur d’autres supports, comme les PC et smartphones

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la manette DualSense pour PS5 est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros via la boutique Boulanger du site Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit de rejoindre gratuitement en quelques clics le Club R et de saisir le code promo RAKUTEN10 avant de procéder au paiement de la commande.

Une véritable manette next-gen

La Sony DualSense signe un profond changement par rapport à la gamme DualShock. Elle commence par opter pour un nouveau design, en s’inspirant de la console avec une robe majoritairement blanche. La position des touches et joysticks reste inchangée, mais force est de constater que la manette de la PS5 est bien plus confortable en main.

Le bouton Share est d’ailleurs remplacé par le bouton Create, qui remplit sensiblement la même fonction, avec toutefois plus de possibilités quant à la retouche d’images et le partage sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l’autonomie, elle est au même niveau que pour la manette de PS4, mais avec un système de charge plus rapide qu’avant via son port USB-C.

Il faut enfin savoir que cette nouvelle manette reprend toutes les fonctionnalités de la DualShock 4 V2, à savoir les vibrations, la détection de mouvement ou encore le pavé tactile, et ajoute quelques améliorations. Tout d’abord, il y a le retour haptique, une technologie qui permet de ressentir diverses sensations à travers la manette, par exemple si votre personnage court sur du sable ou du bitume. Ensuite viennent les gâchettes adaptatives, les touches R2 et L2 sont donc équipés d’un moteur pour réguler l’intensité. C’est d’ailleurs très convaincant avec les jeux de tir et de course.

Avec une multi compatibilité très appréciée

Ces fonctionnalités sont en revanche réservées à la PlayStation 5, mais vous pouvez également utiliser cette manette de façon classique sur d’autres supports. Elle est compatible PC, Mac ainsi que les smartphones et tablettes tournant sous Android et iOS/iPadOS, via Bluetooth ou en mode filaire. Certains ont même réussi à l’utiliser sur Nintendo Switch.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire la partie concernant la DualSense dans notre test de la PlayStation 5.

