Excellent rapport capacité-prix pour ce SSD PNY : moins de 10 centimes le Go

Vous avez besoin de stockage pour affronter sereinement la rentrée ? Le SSD PNY C900 dans ses versions 480 et 960 Go est actuellement en promotion à 44,99 et 89,99 euros sur Cdiscount et Amazon. Un très bon prix pour cette valeur sûre du SSD.

Il est désormais bien loin le temps où la seule façon économique d’avoir du stockage à bas prix sur son ordinateur consistait à acheter des disques durs. Avec l’arrivée des disques NVMe, les prix des SSD classiques ont beaucoup baissé. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d’un espace de stockage rapide… et silencieux.

Ce qu’il faut retenir du SSD PNY C900

Un rapport capacité/prix intéressant : moins de 10 centimes le Go

Un design compact (dimensions de 10 × 7 × 0,7 cm, soit format classique de 2,5 pouces)

La vitesse élevée, aussi bien en lecture qu’en écriture (jusqu’à 550 Mb/s en lecture et jusqu’à 530 Mb/s en écriture)

Aujourd’hui, c’est le SSD PNY C900 qui voit son prix baisser d’une dizaine et d’une quinzaine d’euros sur ses deux principales versions. Celle 480 Go passe ainsi à 44,99 euros chez Amazon et Cdiscount et l’autre de 960 Go passe quant à elle au prix de 89,99 euros également, toujours chez Amazon et Cdiscount.

Un SSD rapide et compact

Le disque SSD PNY C900 est un SSD à intégrer uniquement dans une tour d’ordinateur. Il dispose d’un format classique de 2,5 pouces et on le branche très simplement avec sa carte mère via un câble SATA. Attention toutefois, le câble n’est pas fourni avec ce SSD, il faut en acheter un séparément (comptez un peu moins de 5 euros).

Pour le reste, ce SSD propose des performances solides compte tenu de son prix. La vitesse de transfert maximum est estimée par le constructeur à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 515 Mo/s en écriture. C’est parfait du stockage ou l’installation de logiciels de productivité, mais ce n’est pas idéal pour le jeu vidéo. Pour des vitesses de transferts et d’écriture plus rapides, on vous conseillera plutôt de vous tourner vers des disques NVMe.

Notez pour finir que ce SSD bénéficie d’une garantie de 3 ans par le constructeur, quelle que soit la version.

Les SSD NVMe sont encore plus performants

Si vous avez des ports PCI Express au format M.2 sur votre carte mère, nous ne pouvons que vous conseillons un NVMe pour encore plus de rapidité et de temps de chargements réduits. Voici la sélection de la rédaction.