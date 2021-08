DJI Mavic Mini : le drone et le kit d’accessoires sont enfin de retour en promotion

Le DJI Mavic Mini est un drone grand public qui vient tout juste de se faire remplacer par un nouveau modèle. Il reste excellent et maintenant trouvable avec de belles réductions de prix, comme aujourd'hui sur Amazon, où le prix du pack incluant également de nombreux accessoires passe de 499 à 369 euros.

DJI a lancé en fin d’année dernière son Mavic Mini 2, un petit drone qui filme désormais en 4K, profite d’une meilleure transmission et est plus rapide que le Mavic Mini premier du nom, mais moins destiné au grand public à cause de son tarif rehaussé. De plus, le prix n’a toujours pas baissé depuis la sortie. Le vrai bon plan aujourd’hui est donc de se diriger vers l’ancien modèle qui perd plus de 100 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du DJI Mavic Mini

30 minutes de vol avec une seule batterie

Le format compact et la simplicité d’utilisation

Les vidéos en 2,7K à 30 ips ou en 1080p à 30 ou 60 ips

Au lieu d’un peu plus de 475 euros habituellement, le pack DJI Mavic Mini Combo — incluant une protection pour la caméra et les hélices du drone, une sacoche de transport ainsi que deux batteries supplémentaires — est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur Amazon. C’est actuellement le meilleur prix pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés aux services de la firme de Jeff Bezos, puisque les membres les plus fidèles ont pu se le procurer pour 20 euros de moins lors du précédent Prime Day.

Un drone abordable bien équipé

Le DJI Mavic Mini est un drone qui peut surprendre. En effet, il embarque un nombre incalculable de technologies pour une si petite taille — 14 x 5,7 x 8,2 centimètres pour seulement 249 grammes. Ses nombreux capteurs intégrés lui permettent de proposer de nombreuses fonctionnalités déjà connues des modèles plus haut de gamme, comme les modes Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice ou encore Timelapse. Mais attention aux murs, le Mavic Mini n’intègre pas de capteurs de collision.

Du côté de la vidéo, ce Mavic Mini dispose d’une nacelle stabilisée sur 3 axes et un capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° permettant de prendre des photos saisissantes et des vidéos en 2,7 K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Le résultat est clairement à la hauteur des attentes, même si ce n’est pas de la 4K. Vous pourrez enfin voler pendant 30 minutes en une seule charge.

Accessible dans tous les sens du terme

La vocation grand public du Mavic Mini le rend très accessible dans son prix, mais aussi dans son utilisation. Déjà, quand vous le sortirez de la boîte, il sera plié pour prendre moins de place. Il faudra donc déployer ses quatre pattes, et recharger entièrement la batterie, avant de pouvoir l’utiliser. Vous aurez une manette avec des sticks amovibles pour contrôler le drone, dans laquelle votre smartphone viendra se loger grâce aux trois câbles fournis (microUSB, USB-C et Lightning) pour avoir un rendu vidéo en plein vol et jusqu’à 2 kilomètres de distance.

Notez que le pack Combo inclut quelques accessoires, comme une protection pour la caméra et les hélices du drone — très pratique en cas de chute. On trouve également une sacoche de transport et deux batteries supplémentaires pour voler encore plus longtemps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Mavic Mini.

