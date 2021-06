Le Prime Day permet d’économiser 130 € sur le pack DJI Mavic Mini Combo

Le DJI Mavic Mini est un excellent drone pour débuter, mais il n'est pas dénué de fonctionnalités intéressantes. Et bonne nouvelle, car son prix devient plus abordable que jamais pendant l'événement Prime Day d'Amazon : 349 euros au lieu de 479. Il est d'ailleurs livré avec de nombreux accessoires.

DJI a récemment lancé le successeur du DJI Mavic Mini, mais ce dernier n’est pas encore en promotion. Si vous voulez faire des économies sans gâcher votre première expérience de vol en drone, c’est vers le premier modèle de la marque chinoise qu’il faut diriger son choix. D’autant plus que c’est le Prime Day et que cet événement permet d’économiser 130 euros sur le pack Combo — lequel rajoute de nombreux accessoires utiles.

Les caractéristiques DJI Mavic Mini

30 minutes de vol avec une batterie

Le format compact et la simplicité d’utilisation

Les vidéos en 2,7K à 30 ips ou en 1080p à 30 ou 60 ips

Au lieu de 479 euros, le DJI Mavic Mini Combo est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros pour les membres Amazon Prime. Notez que ce pack ne contient pas l’assurance Care Refresh.

Un drone compact et facile à utiliser

Le DJI Mavic Mini est un drone incroyablement compact. Il tient facilement dans une main et il est très léger avec seulement 249 grammes sur la balance. Il peut même se replier pour faciliter le transport. C’est très pratique, surtout pour éviter de l’endommager lors d’un voyage, par exemple.

Vous aurez une manette avec des sticks amovibles pour contrôler le drone, dans laquelle votre smartphone vient se loger grâce aux trois câbles fournis (microUSB, USB-C et Lightning) pour avoir un rendu vidéo en plein vol et jusqu’à 2 kilomètres de distance. Il est possible d’utiliser quelques fonctionnalités de vol automatique, comme les modes Quickshot, Dronie, Rocket, Circle, Hélice ou encore Timelapse. Mais attention aux murs, le Mavic Mini n’intègre pas de capteurs de collision.

Une belle qualité d’image pour ce prix

Du côté de la vidéo, ce Mavic Mini dispose d’une nacelle stabilisée sur 3 axes et un capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83° permettant de prendre des photos saisissantes et des vidéos en 2,7 K à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Le résultat est clairement à la hauteur des attentes, même si ce n’est pas de la 4K. Vous pourrez enfin voler pendant 30 minutes en une seule charge.

Des accessoires pour optimiser l’expérience

Le pack DJI Mavic Mini combo inclut quelques accessoires, comme une protection pour la caméra et les hélices du drone – très pratique en cas de chute. On trouve également une sacoche de transport et trois batteries supplémentaires pour voler encore plus longtemps.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI Mavic Mini.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.