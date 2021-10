La solution pas chère de Xiaomi pour étendre votre couverture Wi-Fi est de retour à 10 €

Le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est un objet bien pratique pour enfin recevoir un signal Wifi dans la ou les pièces de votre maison/appartement qui en ont toujours été privées. De base très abordable, seulement 20 euros, il coûte aujourd'hui deux fois moins cher avec cette offre.

Le petit boîtier Wi-Fi pas cher de Xiaomi ne va pas vous faire beaucoup mieux capter le réseau Wi-Fi si vous recevez d’ores et déjà un signal dans la pièce souhaitée. À vrai dire, les performances du Mi Wi-Fi Range Extender Pro sont assez modestes. En revanche, c’est clairement une solution à prendre en compte s’il y a une ou plusieurs pièces de votre domicile qui sont complètement coupées de toute connectivité. Il n’apportera pas la meilleure connexion du monde pour seulement 10 euros, mais il en apportera une, et c’est mieux que rien.

Le Mi Wi-Fi Range Extender Pro, c’est quoi ?

Design compact et discret

Deux antennes pour capter le signal

Débit maximal allant jusqu’à 300 Mb/s

Jusqu’à 16 appareils connectés simultanément

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros chez Electro Dépôt.

Une installation simple et rapide

Tout est très simple avec le Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Il s’agit d’un boîtier noir, avec le logo de la marque au milieu et deux antennes sur la tête, qui vient se brancher directement à une prise électrique murale. Dans un premier temps, un témoin lumineux orange va s’allumer, c’est à ce moment qu’il faut installer l’application Mi Home sur votre smartphone ou tablette. Choisissez le produit dans la liste et suivez simplement les étapes d’installation à l’écran.

Une fois que c’est terminé, le petit boîtier de Xiaomi sera alors relié à votre box Internet et le témoin lumineux deviendra donc bleu. À partir de là, vous aurez deux choix qui s’offrent à vous : étendre le signal déjà existant ou créer un nouveau point d’accès. Si vous choisissez la première solution, rien ne change. Mais si vous choisissez la deuxième, il faudra alors enregistrer le nouveau réseau et le nouveau mot de passe dans les appareils qui s’y connecteront. Cela peut-être une solution pour se faire un réseau privé dans une colocation, par exemple.

De petites performances suffisantes

Avec un débit maximal théorique de 300 Mb/s, le Mi Wi-Fi Range Extender Pro est capable de transférer de nombreux paquets rapidement, même si celles et ceux qui ont la Fibre à la maison se sentiront un peu bridés par rapport à la connexion réelle de leur box Internet. Mais encore une fois, cet objet n’est pas fait pour améliorer de façon spectaculaire votre connexion, mais plutôt d’apporter le réseau Wi-Fi dans la zone blanche de votre habitation. La connexion sera plus stable et permettra aisément de regarder Netflix sans être coupé par des temps de chargement.

Notez enfin que le boîtier Wi-Fi de Xiaomi peut recevoir jusqu’à 16 appareils en simultané, de quoi connecter son smartphone, sa tablette, sa Smart TV et même ses ampoules connectées trop éloignées.

Comment améliorer sa connexion Internet ?

Si vous avez plus que 10 euros à mettre pour étendre et améliorer la qualité de votre réseau Wi-Fi, nous vous conseillons vivement la lecture de notre article dédié.