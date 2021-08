Pour une fois qu’un disque dur externe 5 To est disponible à moins de 100 €

Les disques durs externes sont encore des solutions à prendre en compte malgré l'arrivée des SSD. Ils offrent généralement une plus grosse capacité de stockage pour un prix nettement inférieur, comme aujourd'hui avec le Seagate One Touch 5 To qui chute à seulement 94,77 euros sur Amazon. Ce dernier était 1 euro plus cher il y a quelques jours et les stocks se sont rapidement écoulés !

Les SSD externes ont l’avantage d’être rapides et compacts, mais si vous voulez la grosse capacité de stockage qui va avec, il faut y mettre le prix, lequel est bien au-dessus de 500 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Avec le disque dur externe Segate One Touch, vous aurez une vitesse de transfert un peu plus lente, certes, mais vous aurez 5 To pour moins de 100 euros.

Les caractéristiques du Segate One Touch

1,17 x 7,8 x 11,48 cm pour 268 grammes

Une grosse capacité de stockage, à savoir 5 To

Interface USB 3.0, avec une vitesse maximale de 120 Mo/s

Au lieu d’un tarif avoisinant habituellement les 120 euros, le disque dur externe Seagate One Touch de 5 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 94,77 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme du géant américain.

Petite taille, mais grande capacité

Le Seagate One Touch est un disque dur externe qui a le mérite d’être particulièrement compact, même si les SSD le sont encore plus. Ses dimensions de 1,17 x 7,8 x 11,48 cm pour seulement 268 grammes le rendent pas forcément beaucoup plus imposant qu’un grand smartphone de 2021. De ce fait, c’est un objet technologique que vous pourrez facilement transporter au quotidien pour avoir vos données numériques constamment avec vous. Cependant, sa petite taille n’implique pas une petite capacité de stockage, puisque celle-ci est de 5 To, soit 5 000 Go. À titre d’exemple, vous pourrez, si l’envie vous prend, installer presque 50 fois Cyberpunk 2077.

Des performances 5 fois plus lentes qu’un SSD

Eh oui, pour le prix il faut être prêt à faire quelques concessions. Le disque dur externe Seagate One Touch propose une vitesse de transfert allant au maximum jusqu’à 120 Mo/s via l’interface USB 3.0, et encore un peu moins en USB 2.0. C’est donc 5 fois plus lent qu’un SSD, mais cela reste correct pour le prix, surtout si vous n’êtes pas de nature pressée.

Notez que la compatibilité de ce disque dur externe va des PC Windows 10/8/7/Vista/XP jusqu’au Mac OS X 10.4.8 et supérieur, sans nécessité un reformatage. Il peut aussi se retrouver branché à votre PS4 ou Xbox One pour augmenter drastiquement la mémoire interne. Cela fonctionne également sur PS5, mais les jeux ne se lanceront pas depuis le Seagate One Touch, il faudra les transférer à nouveau vers le SSD de la console.

