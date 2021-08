Galaxy Tab S5e : la tablette de Samsung bénéficie de 170 € de réduction

Grâce à une remise immédiate et une offre de remboursement, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S5e tombe au prix de 349 euros chez Boulanger, contre 519 euros à son lancement. À ce prix, c’est une excellente alternative à l’iPad classique, mais sous Android.

Samsung est l’un des principaux acteurs du marché des tablettes tactiles. Pour faire face à la puissance de l’iPad, le constructeur coréen persévère en proposant des tablettes pour tous les budgets. Performante et dotée d’une grande autonomie, la Galaxy Tab S5e est une solution milieu de gamme dans l’univers des tablettes Android qui voit aujourd’hui son rapport qualité-prix passer de bon à excellent grâce à cette réduction de 170 euros.

Les caractéristiques de la Galaxy Tab S5e

Un bel écran Super AMOLED de 10,5 pouces

L’interface One UI pour tablette

Son autonomie généreuse

Lancée au prix de 519 euros, la Samsung Galaxy Tab S5e (128 Go) est disponible à 449 euros, mais vous pouvez l’obtenir moins chère grâce à une offre de remboursement d’une valeur de 100 euros qui fait passer le prix à seulement 349 euros sur le site Boulanger.

Une tablette qui va à l’essentiel

Avec sa Galaxy Tab S5e, Samsung propose une tablette avec de belles spécificités techniques en faisant toutefois quelques concessions pour alléger la facture. Avec sa diagonale de 10,5 pouces, son poids léger de 400 grammes et son épaisseur de 5,5 mm, la Tab S5e est facile à transporter et vous accompagne partout lors de vos déplacements. Ce modèle embarque un bel écran Super AMOLED affichant une définition Quad HD de 2 500 x 1 600 pixels — un vrai plaisir pour les yeux. Les bordures fines qui entourent l’écran permettent de profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus riche.

Ce n’est pas tout, la tablette profite de quatre haut-parleurs AKG et propose un son immersif grâce à la technologie Dolby Atmos 3D. La Galaxy Tab S5e est donc idéale pour visionner du contenu en streaming, mais aussi pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée. En effet, cette dernière dispose d’une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels qui pourra notamment servir à la reconnaissance faciale. Il existe également un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton d’allumage sur la tranche.

Une expérience utilisateur au top

Pour fonctionner efficacement, la tablette est animée par le Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus puissante des configurations, quelques ralentissements sont à prévoir, notamment avec les jeux 3D, mais assurera tout de même une expérience utilisateur fluide. La Tab S5e tourne maintenant sous Android 11 depuis une mise à jour et propose l’excellente interface One UI. Sa capacité est de 128 Go, et un lecteur microSD est aussi de la partie afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go.

La tablette se révèle très endurante grâce à sa batterie de 7 040 mAh pouvant faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. La Tab S5e est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W via USB-C, ce qui lui permet de passer de 0 à 50 % en une quarantaine de minutes. En revanche, il faudra plus de 2 heures pour la recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Galaxy Tab S5e.

