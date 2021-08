N26 facilite votre rentrée en offrant jusqu’à 134 euros pour l’ouverture d’un compte

Ce n'est pas dans les habitudes de N26 d'offrir autant d'argent pour ses nouveaux clients. Pendant 6 jours, la néobanque Allemande offre jusqu'à 134 euros si vous décidez d'ouvrir un compte chez eux.

Pour la rentrée, les banques en ligne et même les néobanques font le maximum pour vous faire changer vos habitudes. Et même si ce n’est pas dans ses habitudes, c’est N26 qui crée la surprise aujourd’hui en offrant jusqu’à 134 euros à tout nouveau client ouvrant un compte. On vous explique tout dans cet article.

Que propose un compte chez N26 ?

Aucuns frais de tenue de compte

Retraits et paiement gratuits à l’étranger

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Jusqu’au 31 août 2021, N26 offre jusqu’à 134 euros pour l’ouverture d’un compte en utilisant le code N26WEEKEND.

Une offre bancaire 100% dématérialisée, mais 100% complète

N26 fait parti des pionniers dans le domaine des neobanque. Il s’agit d’un établissement bancaire entièrement accessible en ligne et depuis son mobile et pilotable via une simple application. Les tarifs sont également très compétitifs et chaque offre est pensée pour un type de profil bancaire. Un compte standard est accessible gratuitement et un compte Metal -le plus évolué- demande une cotisation de 16,90 euros/ mois.

L’avantage est qu’aucun compte ne demande de conditions de revenus ni de dépôt initial. Un compte N26 est d’ailleurs particulièrement avantageux pour les personnes se déplaçant souvent à l’étranger, car les paiements et les retraits y sont gratuits et illimités. La seule différence entre les paliers de carte se fait au niveau des assurances qui sont naturellement plus nombreuses sur les comptes payants via ce que propose l’organisme Mastercard. N26 propose néanmoins certains services en plus comme la possibilité de souscrire à un crédit à la consommation à taux fixe ou encore la possibilité d’effectuer des transferts de fonds vers et depuis des plateformes spécialisées dans les cryptomonnaies. La seule chose qui peut avoir une incidence si vous comptez faire de N26 votre banque principale est que l’IBAN délivré n’est pas Français. Cela peut être un problème en ce qui concerne les paiements automatiques d’usage comme les factures énergétiques par exemple.

Un environnement bancaire quasi exclusivement mobile

Forcément, en tant que neobanque, N26 propose une solution applicative complète et pensée pour être utilisée depuis son smartphone. Il s’agit sans doute de la meilleure de sa catégorie avec une interface simple et une navigation ultra fluide. Comme on s’y attend, Il est possible de tout contrôler depuis cette dernière, comme de jeter un œil complet à ses comptes, définir ses niveaux de dépenses ou simplement changer son code PIN et verrouiller sa carte en cas de perte ou de vol.

On apprécie aussi la notification systématique à chaque mouvement d’argent en temps réel qui permet de jeter un coup d’œil à ses dépenses sans avoir à ouvrir l’application. Il est pourtant à noter que les cartes délivrées par N26 sont à autorisation systématique. Malheureusement, certains terminaux de paiement ne sont pas compatibles avec ce type de carte.

Enfin, N26 est compatible avec les moyens de paiements mobile et sans contacts que sont Google Pay et Apple Pay. Il est donc possible de déporter le paiement sur sa montre connectée via les terminaux compatibles.

Les démarches pour ouvrir un compte

L’inscription peut se faire en ligne ou sur l’application mobile de N26. Cette démarche ne prend que quelques minutes. Il suffit de rentrer ses coordonnées et de vérifier son identité en partageant des photos d’une pièce d’identité. Le compte est alors validé immédiatement. Nul besoin d’alimenter son compte avant de pouvoir l’utiliser. Vous recevez votre carte sous 3 à 5 jours, cette dernière est utilisable immédiatement.

Comment obtenir 134 euros ?

Vous avez jusqu’au mardi 31 août pour profiter de l’offre. En ouvrant le compte et en effectuant une première transaction d’au moins 30 euros, vous recevrez une prime d’une somme égale directement versée sur le compte. Le reste est réservé aux clients ayant souscrit à au moins un compte premium N26 Smart, You ou Metal avec 26 euros versés chaque mois jusqu’en décembre, soit 104 euros au total. La seule condition est d’effectuer 10 paiements par mois avec sa carte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur N26.

Les autres banques en ligne du marché

Pour connaître les autres banques en ligne disponibles en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.