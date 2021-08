Grâce à un code promo, les iPad Pro 11 M1 et iPad Air 2020 sont nettement moins chers

Si l'iPad Pro a profité d'un lifting bienvenu avec l'intégration de la puissante puce M1 en 2021, l'iPad Air 2020 reste lui aussi une excellente référence avec un avantage : son prix plus contenu. Ces deux tablettes figurent dans le top des modèles actuellement présents sur le marché, et ils profitent en plus d'un code promo chez Cdiscount : l'iPad Pro 11 M1 passe de 899 euros à 809 euros, tandis que l'iPad Air 2020 est affiché à 539 euros au lieu de 599 euros.

L’iPad Pro 11 version 2021 est la première tablette de la firme de Cupertino à embarquer la puissante puce M1, son nouveau processeur maison qui a déjà fait ses preuves sur les nouveaux iMac et MacBook. Résultat : on obtient une tablette qui peut aisément se mesurer à un petit ordinateur, idéale pour les professionnels et les créatifs.

De l’autre côté, nous avons l’iPad Air 2020, dont le design ressemble à s’y méprendre à celui de son grand frère, et qui n’a pas à rougir côté performances grâce à sa puce A14 Bionic. Habituellement plutôt (très) onéreux, ces deux modèles stars profitent d’une belle réduction grâce à un code promo de 10%.

L’iPad Pro (2021) en promotion

Au lieu de 899 euros, la tablette iPad Pro 11 M1 2021 (128 Go) d’Apple est actuellement disponible à 801 euros sur Cdiscount grâce au code promo APPLE. Attention, cette promotion est valable seulement pendant deux jours !

L’iPad Air (2020) également en promotion

Initialement affiché à 599 euros, l’iPad Air 2020 (64 Go) est désormais vendu à 539 euros sur Cdiscount grâce au code promo APPLE.

Si, par la suite, les promotions mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher les meilleures offres du moment pour l’iPad Pro et l’iPad Air.

iPad Pro 11 M1 : la meilleure tablette du moment

C’est simple : il vous sera difficile de trouver une tablette plus puissante que cet iPad Pro 11 M1 cuvée 2021. L’intégration de la puissante puce M1 est évidemment responsable de ce coup de boost. Basée sur une architecture ARM, celle-ci équipe désormais les nouveaux MacBook Pro et Air, de même que les récents Mac Mini et iMac. Cette configuration assure des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente, ce qui permet à cette 5e itération de l’iPad de concurrencer sans problème certains ordinateurs personnels.

Autrement, côté design, on retrouvera ce look borderless qui a fait le succès du modèle, avec en plus un écran Liquid Retina de 11 pouces, compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. Le modèle 12,9 pouces profite lui d’un écran mini-LED, mais le modèle qui nous intéresse ainsi n’a pas à rougir côté qualité de l’image.

Parmi ses autres caractéristiques, l’iPad Pro 11 intègre un port USB-C compatible Thunderbolt 4, et est muni de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos d’une très bonne qualité. Côté photo, on aura droit à un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR, qui a notamment l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, en plus de mesurer la profondeur. Pratique pour utiliser la réalité augmentée, donc.

Enfin, concernant l’autonomie, la tablette pourra fonctionner une dizaine d’heures loin d’une prise avant de tomber en rade. Pour une session de travail, on veillera quand même à garder le chargeur près de soi.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad Pro 2021.

iPad Air 2020 : l’alternative toujours aussi efficace

Qui dit prix plus contenu, ne dit pas toujours performances et qualités revues à la baisse. La preuve avec l’iPad Air 2020 qui figure, encore aujourd’hui, parmi les meilleures tablettes de la marque à la pomme. Côté design, on a droit là aussi à un look plutôt premium avec des bordures plus fines que celles que l’on pouvait trouver sur les modèles précédents. Cet iPad embarque par ailleurs une dalle LCD de 10,9 pouces, compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération. Le Touch ID a quant à lui été modernisé, et se situe ici sur la tranche. En revanche, pas de Face ID à l’horizon.

La puissance n’est pas en reste, puisque cet iPad Air intègre une puissance puce A14 Bionic gravée en 5 nm, qui est tout simplement celle qui équipe les iPhone 12. Les performances seront donc au rendez-vous, que cela soit pour des tâches de bureautique, du jeu ou encore des travaux de créativité pour les graphistes. Sachez aussi qu’il vous sera évidemment possible de connecter un clavier Magic Keyboard, comme l’iPad Pro.

Pour l’autonomie, là encore on aura droit à une dizaine d’heures d’utilisation sur une seule charge. Si vous modérez votre utilisation, cette durée peut grimper à deux jours. Côté connectique, on pourra également profiter d’un port USB-C, pour recharger l’appareil plus rapidement qu’avec un port Lightning.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, vous pouvez là aussi lire notre test complet de l’iPad Air 2020.

Pour comparer les tablettes Apple

Afin de découvrir d’autres références pour les comparer avec la marque à la pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes à choisir en 2021.