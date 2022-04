L’iPad Air 2020 (avec puce A14 Bionic) reste excellent, surtout avec une promotion

Récemment détrôné par la version embarquant une puce M1, l'iPad Air 2020 fait encore partie des tablettes que l'on recommande sans souci. D'autant plus en ce moment, puisque son prix passe de 639 euros à 557 euros sur Amazon, dans sa version Or rose.

L’excellent iPad Air M1 a beau avoir fait une entrée fracassante sur le marché des tablettes, sa version 2020 demeure encore aujourd’hui l’une des meilleures références testées à ce jour. Belle alternative à l’iPad Pro, ce modèle offre de très bonnes performances pour un usage plus standard. Et l’un de ses avantages, c’est son prix qui diminue actuellement dans sa version Or rose.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Air 2020

Un écran Retina de 10,9 pouces

Les bonnes performances de la puce A14 Bionic

Compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération

D’abord proposé à 639 euros, l’iPad Air 2020 (Wi-Fi) en Or rose est désormais affiché à 557 euros sur Amazon.

Un design qui copie celui de la version Pro

Au niveau du design, l’iPad Air 2020 ressemble à s’y méprendre à l’iPad Pro. Apple a ainsi misé sur le même look borderless qu’a déjà adopté la version plus onéreuse. Outre son format, l’iPad Air 2020 embarque également un écran Liquid Retina (du LCD, donc) aux bords arrondis de 10,9 pouces. Notez que ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, qui se recharge en se fixant sur un côté de la tablette, ainsi qu’avec un clavier Magic Keyboard pour des travaux de productivité. Attention, les deux ne sont pas fournis avec la tablette…

Autrement, la firme de Cupertino a abandonné le bouton Home, mais pas le Touch ID, qu’il a juste transféré de place : on le trouve désormais sur la tranche de l’iPad pour davantage d’ergonomie au moment du déverrouillage de l’appareil.

Un iPad qui reste très performant

Côté puissance, l’iPad Air 2020 embarque une puce A14 Bionic gravée en 5 nm, la même qui propulse l’iPhone 12. Bien sûr, cette puce n’est pas la plus récente, puisque l’A15 Bionic l’a déjà dépassée, sans parler de la puce M1 qui apporte une puissance décuplée et place l’iPad Air 2022 sur un pied d’égalité avec l’iPad Pro, mais les performances seront tout de même largement au rendez-vous. Les applications de l’App Store se lanceront ainsi sans encombre, ni ralentissement. Il assurera aussi côté multitâche, retouche photo ou encore jeux 3D gourmands. Peu importe votre usage, la fluidité sera de mise, et c’est ce qu’on attend principalement d’une tablette premium aujourd’hui. Notons aussi la présence de deux haut-parleurs de bonne qualité pour profiter de vos contenus audios et de vos séries dans de bonnes conditions.

Enfin, en ce qui concerne son autonomie, l’iPad Air 2020 se défend plutôt bien avec une autonomie de 10 heures avec de la navigation sur le web et des vidéos. En modérant l’utilisation, l’autonomie pourra même grimper jusqu’à deux jours. Pour recharger la tablette complètement, il faudra patienter 2h30. Et pour ce qui est de sa connectique, la tablette dispose d’un port Lightning et d’un port USB-C, lequel sera d’ailleurs bien utile pour une charge plus rapide et des compatibilités plus nombreuses au niveau des chargeurs.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Air 2020.

