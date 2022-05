Aujourd’hui, Darty décide de baisser le prix de l’iPad Air (version 2020)

Les produits Apple, même si ce ne sont pas les derniers modèles en date, sont très rarement en promotion. Donc si vous vouliez craquer pour l'iPad Air de 2020, le moment est tout choisi puisque le prix de cette tablette passe aujourd'hui de 669 euros à 599 euros chez Darty.

L’iPad Air a eu récemment droit à une nouvelle déclinaison intégrant la célèbre puce M1 d’Apple. Cet ajout de puissance vient bien évidemment avec une légère augmentation tarifaire, mais si vous voulez faire des économies, la version 2020 dotée de l’A14 Bionic reste très performante, quelle que soit l’utilisation. D’autant plus qu’aujourd’hui, 100 euros séparent ces deux modèles grâce à cette offre.

Les points clés de l’iPad Air 2020

Sa compatibilité Wi-Fi 6

Son écran Retina 10,9 pouces

Ses bonnes performances grâce à la puce A14

Au lieu de 669 euros habituellement, l’iPad Air 2020 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur le site de Darty. Notez que le modèle M1 sorti récemment est actuellement vendu à 699 euros.

La tablette du bon compromis chez Apple

l’iPad Air 2020 a la particularité d’intégrer la puce A14 gravée en 5 nm, que l’on retrouve également dans les iPhone 12. Cette finesse de gravure permet une meilleure dissipation thermique et de meilleures économies d’énergie tout en étant plus puissante que la génération précédente. Alors oui, c’est moins puissant que la puce M1, mais ce processeur permet encore aujourd’hui de répondre à tous les besoins, même de lire les jeux 3D gourmands. Puis, ça reste toujours plus puissant que le nouvel iPad 9.

On retrouve également deux haut-parleurs de bonne qualité pour favoriser encore plus l’immersion en fonction du contenu choisi. En ce qui concerne l’autonomie, la firme de Cupertino annonce jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. Fini d’ailleurs le port lightning, l’iPad Air de 2020 accueille l’USB-C pour une charge plus rapide et une plus grande comptabilité avec les chargeurs.

Touch ID sans bouton Home

Il faut ensuite savoir que cette tablette a changé le design authentique de ses prédécesseurs pour se rapprocher du look borderless des récents modèles Pro. Il embarque alors un écran Liquid Retina de 10,9 pouces aux bords arrondis et avec l’affichage True Tone, sans oublier la compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération. Ce dernier se recharge en se clipsant sur le côté de la tablette, mais n’est pas inclus.

Le bouton Home a donc disparu sur la surface avant de la tablette, mais pas Touch ID. Le bouton de déverrouillage est maintenant placé sur la tranche pour encore plus d’ergonomie à l’utilisation. Dans ce sens, iPadOS vous demandera de configurer plusieurs doigts pour l’empreinte digitale, où votre pouce interviendra naturellement lorsque la tablette est en mode portrait et l’index prendra la relève en mode paysage. Face ID n’est en revanche pas de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Air 2020.

