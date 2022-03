iPad Air M1 : la puissante tablette qui fait de l’ombre à l’iPad Pro est en précommande

Alors que de nombreux produits Apple ont d'ores et déjà profité de la puissance de la puce M1, c'est enfin au tour de l'iPad Air. Cette déclinaison 2022 de la tablette de la Pomme est dès maintenant disponible en précommande chez la majorité des e-commerçants.

La keynote d’Apple qui a eu lieu le 8 mars dernier a permis de lever le voile sur de nombreux nouveaux produits. On a aperçu un nouveau coloris vert pour les iPhone 13 ainsi qu’un tout nouvel iPhone SE 5G à petit prix, sans oublier la nouvelle puce Apple M1 Ultra, l’Apple Mac Studio ou encore l’impressionnant écran 5K Studio Display. Parmi tout ça, il y en avait un qui était particulièrement attendu, c’est la nouvelle version de l’iPad Air, embarquant désormais la puce M1 pour proposer une puissance similaire à l’iPad Pro, mais pour un prix bien plus abordable.

Où précommander l’iPad Air M1 2022 ?

L’iPad Air M1 2022 est disponible à partir de 699 euros pour le modèle 64 Go en Wi-Fi uniquement. Il faudra ensuite monter jusqu’à 869 euros pour la version « Cellular » en 5G avec 256 Go de stockage. La tablette est proposée en plusieurs coloris : gris sidéral, lumière stellaire, rose, mauve et bleu.

Tout savoir sur l’iPad Air M1 2022

Apple ne prend pas trop de risque concernant le design de son iPad Air M1 2022, puisqu’il est identique à l’ancien modèle. On retrouve ce même look borderless homogène, avec des coins arrondis, des tranches plates et la même disposition des boutons, notamment celui de l’alimentation équipé de Touch ID toujours bien situé pour utiliser tantôt l’index droit quand la tablette est en mode portrait et tantôt le pouce gauche quand la tablette est en mode paysage. Sans surprise, l’écran Liquid Retina est similaire à l’iPad Air 2020 avec une diagonale de 10,9 pouces, un affichage True Tone et une compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération.

La grande nouveauté de ce nouvel iPad Air se fait surtout au niveau des performances, grâce à l’intégration de la puce Apple M1, basée sur une architecture ARM et gravée en 5 mm. Après les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac mini, iPad Pro et iMac 24 pouces, il était temps que cette tablette s’équipe de la célèbre puce maison de la firme de Cupertino pour muscler son jeu. Elle est donc maintenant aussi puissante que la tablette premium de la Pomme, pour moins chère, mais sans le capteur LiDAR ni Face ID et d’autres fonctionnalités inhérentes aux modèles Pro.

Ce qui ne change pas en revanche, c’est la partie photo avec le même capteur de 12 mégapixels et la fonction caméra centrée pour les appels visio. De même pour l’autonomie, ce qui est surprenant sur ce point tant la puce maison d’Apple avait fait des merveilles sur d’autres produits, mais ici l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. Le charge rapide 20 W est encore de la partie et le chargeur USB-C est inclus dans la boîte.

Quel iPad choisir ?

Afin de savoir quelle tablette d’Apple est faite pour vous, en fonction de votre budget et de vos besoins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad en 2022.

