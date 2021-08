Logitech Brio Stream : une webcam compatible 4K à moins de 130 euros chez Amazon

Avec sa compatibilité 4K et son optimisation pour la diffusion en direct, la webcam Logitech Brio Stream constitue une très bonne référence pour streamer tout type de contenu. Habituellement affiché à 249 euros, ce modèle passe en ce moment à 129,99 euros sur Amazon.

Oubliées durant de longues années, les webcams ont fait leur grand retour sur le marché depuis que le streaming sur Twitch a littéralement explosé. Se filmer dans de bonnes conditions est devenu primordial. Mais les webcams ont également toute leur utilité pour le télétravail et ses nombreuses visioconférences, surtout en cette période de crise sanitaire. Alors autant miser sur la qualité, et fouiller parmi les références de marques spécialistes en la matière, comme Logitech. Cette dernière propose entre autres le modèle Brio Stream, compatible 4K, qui profite actuellement d’une réduction de 48 %.

Les points forts de la Logitech Brio Stream

Compatible 4K

Mode HDR

Une caméra optimisée pour la diffusion en direct

Une webcam idéale pour les visios et les vlogs

Visuellement, la caméra Logitech Brio Stream présente une bonne qualité de fabrication, avec son format allongé qui renferme un capteur central. Pour le fixer sur le haut de votre écran, vous disposerez d’un clip détachable qui maintiendra votre webcam bien en place.

Surtout, cette webcam sera apte à filmer en 4K à 30 ips, ce qui fera certainement son petit effet lors de vos streams sur Twitch ou sur YouTube. La Brio Stream est également optimisée pour la diffusion en direct, avec des vidéos qui peuvent être tournées en 1080p à 60 images par seconde. Le capteur propose par ailleurs divers champs de vision : 90° pour une vue d’ensemble, et 78° ou 65° pour centrer toute l’attention sur vous durant vos streams ou vos visios. Un mode HDR sera également de la partie pour des images encore plus nettes, des couleurs bien retranscrites, et des problèmes de luminosité réglés.

Enfin, la webcam embarque deux microphones omnidirectionnels. Sachez également que vous pourrez obtenir une licence XSplit de 12 mois avec l’achat de cette webcam, qui proposera ainsi une solution de diffusion en direct, en Full HD et même compatible avec la 4K.

