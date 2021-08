Ce moniteur gaming AOC 27″ en QHD à 144 Hz est à moins 22 % à la Fnac

Vous êtes à la recherche d'un écran PC pour les jeux vidéo, qui dispose toutes les caractéristiques techniques essentielles ? Le moniteur AOC Q27G2U/BK propose une bonne expérience en jeu et profite en ce moment d'une belle réduction sur le site de la Fnac. Il est aujourd'hui disponible à 249,99 euros au lieu de 319,99 euros.

Si un gamer recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il va aussi vouloir le bon écran qui va avec. AOC est un constructeur reconnu dans ce milieu avec des produits de qualité pour les joueurs et joueuses les plus assidu(e)s. Son Q27G2U/BK en est l’exemple puisque ce dernier propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un meilleur rapport qualité-prix grâce à une réduction de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir du moniteur AOC

Une dalle VA de 27 pouces en définition QHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

En bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

Affiché au prix de 319,99 euros, le moniteur gaming AOC Q27G2U/BK est disponible en promotion à 249,99 euros à la Fnac, soit 22 % de remise immédiate.

Retrouvez l'écran AOC Q27G2U/BK à 319,99 € à la Fnac

Un design réussi et une résolution au top pour jouer

Visuellement, cet écran ressemble à la plupart des moniteurs. L’AOC Q27G2U/BK affiche un look à la fois élégant avec des bordures fines, et un look ergonomique avec son pied, qui peut être ajusté pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement.

Concernant l’affichage, le moniteur offre une diagonale de 27 pouces et une dalle VA de bonne facture, qui met l’accent sur les contrastes et surtout les noirs profonds. Au niveau de la résolution, on retrouve de la 2K, c’est-à-dire une définition QHD 2560 × 1440p – une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC.

Accompagné d’une excellente expérience de jeu

Certains jeux nécessitent d’une bonne réactivité – type FPS -, c’est pourquoi cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Vous pourrez compter sur un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, pour être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Pour finir, ce moniteur AOC s’accompagne d’une compatibilité AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, pour avoir des images nettes, éviter les problèmes liés aux déchirures et aux saccades de l’image lors d’une partie. Quant à la connectique de cet écran, elle est plutôt complète avec 2 entrées HDMI, et une entrée DisplayPort.

Retrouvez l'écran AOC Q27G2U/BK à 319,99 € à la Fnac

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

Si vous voulez comparer l’AOC Q27G2U/BK avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.