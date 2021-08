Seulement 139 € pour cet écran gaming incurvé Samsung 24″ (144 Hz, 4ms)

Si vous disposez d'un petit budget pour équiper votre setup gaming, nous avons le bon plan idéal. Avec l'écran incurvé de Samsung C24RG50FQR compatible AMD FreeSync, vous pourrez bénéficier d'un gameplay fluide pour la modique somme de 139,99 euros sur Cdiscount. Il coûte habituellement 79 euros de plus.

Avec une bonne fluidité, une résolution Full HD ainsi qu’une dalle incurvée de 24 pouces, cet écran est parfait pour un usage professionnel et gaming. Vous serez heureux.se d’apprendre que le moniteur gaming Samsung C24RG50FQR coûte actuellement 79 euros de moins chez Cdiscount.

Les points forts de l’écran gaming de Samsung

Une dalle VA incurvée de 24 pouces en définition FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 4 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Habituellement au prix de 219,68 euros, le moniteur gaming incurvé Samsung C24RG50FQR est disponible en promotion à tout juste 139,99 euros sur le site Cdiscount, soit presque 36 % de réduction.

Une bonne immersion en jeu

Avec son écran C24RG50FQR, le constructeur coréen propose une dalle VA de 24 pouces, qui affiche une définition maximale Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Vous obtiendrez ainsi des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

Sur cet écran gaming, on aperçoit des contours assez épais, alors que chez certains concurrents les bordures peuvent paraître plus fines. Toutefois, il a la particularité d’être incurvé à hauteur de 1800R, ce qui va favoriser l’immersion en jeu et le confort visuel. Cet écran est même équipé du mode Eye Saver qui réduira la lumière bleue au quotidien pour préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Accompagné d’une excellente expérience de jeu

Afin de jouer dans de bonnes conditions, cet écran offre tout de même un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour un gameplay fluide. Côté réactivité, on est loin des 1 milliseconde que certains moniteurs gaming peuvent proposer, mais vous pourrez compter sur un temps de réponse de 4 millisecondes.

Pour finir, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync, notamment pour éviter les problèmes de tearing en jeu et obtenir des images moins saccadées et plus fluides. Quant à la connectique vidéo, elle se compose de deux ports HDMI 1.4 et un connecteur DisplayPort 1.2.

