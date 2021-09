Echo Dot 4 : la mini enceinte connectée d’Amazon est à moitié prix

Tout en reprenant les points forts de l’Echo Dot 3, la 4e version revoit entièrement son apparence et y apporte quelques améliorations intéressantes. Pourtant annoncée à 59,99 euros, cette enceinte connectée est actuellement disponible à 29,99 euros sur Amazon.

Les enceintes connectées sont de plus en plus présentes dans nos foyers, mais le géant du e-commerce n’en est pas à son premier coup d’essai, et lance la quatrième génération Echo Dot. Une petite enceinte connectée qui voit son design changer avec de nombreuses améliorations. Si cette enceinte est au prix de 59,99 euros, aujourd’hui elle est proposée à un meilleur rapport qualité-prix (-50%).

Ce qu’il faut retenir de l’enceinte Echo Dot 4

Le nouveau design arrondi

La fonction multiroom

La bonne qualité audio

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Lancée au prix de 59,99 euros, l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 4 est actuellement en promotion à 29,99 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 50 %.

Retrouvez l'Echo Dot 4 à 29,99 € sur Amazon

Vous pouvez également retrouver l’ancienne génération en promotion : l’Echo Dot 3 est à 21,99 euros au lieu de 49,99 euros sur Amazon.

Retrouvez l'Echo Dot 3 à 21,99 € sur Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Echo Dot 4 d’Amazon.

Une version améliorée avec un nouveau design

Si l’ancienne génération proposait un design en forme de galet, ici, l’enceinte connectée Echo Dot 4 opte pour une forme sphérique un peu plus esthétique et moderne. Même avec un format plus imposant et moins discret, cette enceinte reste compacte, avec ses dimensions de 100 x 100 x 89 mm. On retrouve la bande lumineuse bleue sur la base qui se reflète sur les surfaces, lorsqu’Alexa est sollicitée.

Mais le design n’est pas la seule nouveauté de cette enceinte. En effet, celle-ci promet évidemment d’être plus performante que l’ancienne. Grâce à son haut-parleur de 41 mm, la nouvelle génération est capable de proposer une expérience sonore avec des sons plus nets, des aigus bien clairs, et des basses mieux équilibrées. Pour son gabarit, l’enceinte est relativement forte, mais insuffisante pour écouter de la musique dans votre salon en tant qu’enceinte principale.

Si vous souhaitez plus de puissance, il est possible par exemple de connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom, et ça fonctionne même avec l’Echo Dot 3. Vous pouvez même la relier à un système audio déjà existant (barre de son, enceinte externe, etc.) via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

Alexa, toujours à votre écoute

Bien évidemment, l’Echo Dot 4 s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore.

Tout est contrôlable avec votre voix grâce à Alexa. Cette dernière vous permet de commander un produit sur Internet, réserver une course Uber, de lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming, ou encore de définir des réveils ou des rappels.

Retrouvez l'Echo Dot 4 à 29,99 € sur Amazon

Retrouvez l'Echo Dot 3 à 21,99 € sur Amazon

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

Les meilleures enceintes connectées en 2021

Afin de découvrir les alternatives de l’Echo Dot 4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2021.