Le Pink Week-End de Boursorama est de retour ! Jusqu’à 130 euros offerts pour l’ouverture d’un compte

Le Pink Week-End, c'est l'évènement spécial régulier de Boursorama Banque qui propose une offre d'argent contre une ouverture de compte. Cette fois-ci le montant de l'offre s'élève à 130 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Boursorama banque relance une nouvelle fois son opération spéciale Pink Week-End avec cette fois-ci la possibilité d’obtenir jusqu’à 130 euros en ouvrant un compte chez eux. On vous explique les modalités de cette offre dans cet article.

La nouvelle offre spéciale du Pink Week-End de Boursorama Banque est disponible jusqu’au 6 septembre 2021 inclus. La banque en ligne offre jusqu’à 130 euros grâce au code PKW130. Notez que cette offre Boursorama Banque est exclusivement réservée pour les nouveaux clients.

Un compte dans l’une des meilleures banques en ligne de France

Boursorama Banque est une banque en ligne reconnue avec un large choix de cartes bancaires gratuites, elle fait d’ailleurs partie des meilleures banques en ligne de notre comparateur. Même si l’ouverture d’un compte peut être soumise à conditions (de revenu, de dépôt initial) en fonction des cartes. Il n’y a par ailleurs aucuns frais de tenue de comptes à prévoir pour l’ouverture d’un compte courant.

Appartenant au groupe Société Générale, vous disposerez évidemment d’un IBAN français, un bel avantage par rapport aux autres néobanques. De plus, cela n’empêche pas de bénéficier des paiements et retraits sans frais à l’étranger.

Une des meilleures applications du marché

Forcément, l’expérience d’une banque en ligne passe inévitablement par l’application et ses différentes fonctionnalités. Cette dernière est plutôt pratique et très complète. Elle propose l’essentiel afin de gérer facilement ses comptes comme afficher ou envoyer son RIB, faire des virements et monitorer ses dépenses. Elle permet également la catégorisation automatique des opérations financières du compte (nourriture, essence, loisir) et les mouvements de fonds s’affichent au bout de 24h. L’application est également compatible avec les systèmes Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay, bien pratique pour payer depuis un appareil compatible comme sa montre connectée.

Comment se passe l’ouverture d’un compte chez Boursorama banque ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours ouvré et deux semaines. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 130 euros ?

À l’ouverture, quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 50 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, tout dépend du type de carte choisi : Une carte Visa Welcome accorde une prime supplémentaire de 30 euros tandis qu’une carte Visa ULTIM ou ULTIM METAL donne droit à 80 euros directement virés sur le compte. Notez que ces virements sont effectifs une fois le compte ouvert et suite à acceptation du dossier par la banque.

