Le dernier iPad Pro équipé de la puce M1 profite de 170 € de réduction

Si vous avez envie de céder à la tentation de la nouvelle tablette de la Pomme avec la puce M1, vous pouvez le faire dès maintenant, car elle se trouve à un meilleur prix sur Rakuten. Le modèle Wi-Fi + 128 Go passe de 899 euros à 729,99 euros.

Les nouvelles tablettes d’Apple sont encore plus puissantes puisqu’elles embarquent le nouveau processeur Apple Silicon M1, le même qui équipe les récents MacBook, Mac mini ou plus récemment les nouveaux iMac. Une tablette performante à tout point de vue, qui devient plus abordable grâce à cette réduction de 170 euros sur son prix initial.

Les points clés de l’iPad Pro 11 M1

Son écran Liquid Retina Pro Motion 120 Hz

Sa grande puissance délivrée par la puce Apple M1

L’amélioration des caméras, haut-parleurs et micros

Au lieu d’un prix de lancement de 899 euros, l’Apple iPad Pro 11 M1 est actuellement en promotion à 729,99 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez également plus de 20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Un design qui a fait ses preuves

Pour ce nouveau modèle M1, Apple a tenu à conserver le design des iPad Pro de la génération précédente. Ainsi, on retrouve une tablette haut de gamme avec une dalle borderless et des angles arrondis. Mais s’il faut compter sur la version 12,9 pouces pour profiter de la technologie Mini Led, ce modèle propose tout de même un bel écran Liquid Retina de 11 pouces compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

La puissance d’un Mac au format tablette

Si le design reste inchangé, la grande nouveauté s’opère au niveau du processeur. En effet, la firme californienne décide d’équiper sa tablette professionnelle de son processeur maison : la puce M1, basée sur une architecture ARM. Celle-ci équipe déjà les nouveaux MacBook, Mac Mini et iMac. Sans surprise, l’iPad Pro 2021 a gagné en puissance, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides par rapport à la génération précédente, qui lui permet de se mesurer aux ordinateurs. De plus, l’iPad embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Des nouveautés bienvenues

Sachant que le télétravail est de plus en plus fréquent, Apple a amélioré la qualité sonore. La tablette profite de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. À cela s’ajoutent cinq micros annoncés de « qualité studio » pour un rendu excellent au niveau des voix. Côté photo, on retrouve un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR, qui a notamment l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, en plus de mesurer la profondeur— très pratique pour la réalité augmentée.

Cependant, au niveau de l’autonomie, la marque à la pomme n’améliore pas la durée de sa tablette et propose toujours une dizaine d’heures avant de tomber en rade de batterie. Ce qui est assez étonnant, lorsqu’on sait que la puce M1 a permis d’accroître l’endurance des ordinateurs portables d’Apple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad Pro 11 M1.

