Oui, c’est possible un PC portable avec une RTX 3060 pour moins de 1 000 €

Si vous cherchez un ordinateur portable puissant, disposant de composants de dernière génération et capable de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème, tout ça sans payer le prix fort, alors le TUF 706HM-HX105 d'Asus convient parfaitement. D'autant plus qu'il bénéficie d'une promotion le rendant encore plus intéressant : 969,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les nouvelles cartes graphiques RTX de la série 3000 sont très nombreux sur le marché, mais presque aucun d’entre eux n’est proposé sous la barre symbolique des 1 000 euros. Sauf exception me direz-vous, comme aujourd’hui grâce à cette réduction de 19 % sur la référence TUF 706HM-HX105 du célèbre constructeur Asus. Cependant, il faut savoir que ce laptop est livré sans OS.

La fiche technique du PC portable Asus TUF

Le combo i5 11e génération + RTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Un écran FHD de 17,3″ à 144 Hz

Au lieu d’un prix barré de 1 199,99 euros, le PC portable Asus TUF 706HM-HX105 est aujourd’hui disponible en promotion à 969,99 euros sur Cdiscount, soit 230 euros d’économies sur la facture.

Conçu pour la gaming

Ce puissant PC portable est idéal pour les joueurs et joueuses qui privilégient les performances. Pour cela, on retrouve une configuration technique très musclée, avec notamment un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le modèle 11400H cadencé à 2,7 GHz. Il est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions.

Pour le reste des composants, on retrouve 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Une batterie de 90 W est également présente pour tenir toute la journée selon la marque, mais tablez plus sur un petit 5 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands.

Un design robuste et une bonne fluidité à l’écran

Avec sa gamme TUF, Asus a souhaité privilégier la solidité. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Sa dalle IPS de 17 pouces, avec une définition de seulement 1 920 x 1 080 pixels, propose toutefois une fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Quant à la connectique, ce modèle est très complet avec deux emplacements supplémentaires pour ajouter du stockage (1 PCI Express et 1 SATA), une prise casque audio, trois ports USB 3.2 Gen 1, un port LAN, une entrée HDMI et un port USB-C.

La gamme ASUS TUF Gaming face à ses concurrents ?

