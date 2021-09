Cet écran PC de 24,5 pouces à 240 Hz est à seulement 179 euros (-55 %)

Si vous souhaitez profiter de la rentrée pour revoir votre configuration gaming, le Lenovo Y25-25 est l'écran parfait pour assurer lors de vos sessions de jeux. Il est d'ailleurs proposé en réduction à la Fnac et profite d'une ODR qui fait chuter son prix à seulement 179,99 euros contre 399,99 euros au départ.

Legion est la branche de Lenovo spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur Y25-25, la marque propose un produit qui a de quoi séduire les joueurs et les joueuses en quête de performances : une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse relativement faible. Ce sont d’excellentes caractéristiques disponibles aujourd’hui avec une réduction de 220 euros. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Les points clés de l’écran PC Lenovo Y25-25

Une dalle IPS de 24,5″ en définition FHD

Le combo parfait : 240 Hz + 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync et G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 399,99 euros, le Lenovo Y25-25 est aujourd’hui disponible en promotion à 379,99 euros sur le site Fnac, mais grâce à une ODR de 200 euros, le moniteur gaming passe à seulement 179,99 euros — soit une économie totale de 55 % sur la facture.

Retrouvez l'écran Lenovo Y25-25 à 179,99 € via ODR à la Fnac

Une fiche technique irréprochable

Une chose est sûre, avec ce moniteur gaming, Lenovo tient à offrir une excellente expérience en jeu. Le modèle Y25-25 se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus. On retrouve un taux de rafraîchissement de 240 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms. Grâce à cela, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Les déchirures d’écrans ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

Une simple définition FHD, mais une bonne connectique

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle IPS de 24,5 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. Concernant son design, il est plutôt réussi avec un look sobre et de fines bordures sur trois côtés.

Quant à sa connectique, le Y25-25 intègre un port HDMI, un DisplayPort, deux ports USB-C ainsi un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

Retrouvez l'écran Lenovo Y25-25 à 179,99 € via ODR à la Fnac

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

Si vous souhaitez comparer l’écran gaming de Lenovo avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.