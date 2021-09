Sennheiser HD 458BT : le casque sans fil est à -53 % sur le site de la Fnac

Sennheiser est une marque allemande spécialisée dans l'audio, mais ses produits sont souvent assez onéreux. Le site de la Fnac propose une bonne référence du constructeur à un prix plus accessible que d'habitude. Il s'agit du casque sans fil HD 458BT qui passe à 92,99 euros au lieu de 199 euros à son lancement.

Que ce soit sur un casque audio ou une paire d’écouteurs, la réduction de bruit active est idéale pour profiter de sa musique en toute tranquillité. Heureusement, cette technologie s’est démocratisée et vous n’êtes plus obligés de dépenser une fortune pour en profiter, comme en ce moment avec le très bon Sennheiser HD 458BT à moitié prix.

Ce qu’il faut retenir du Sennheiser HD 458BT

Un casque confortable

La réduction de bruit active

La prise en charge avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX “low latency”

L’autonomie généreuse de 30 heures environ

Habituellement proposé à 199,99 euros, le casque Sennheiser HD 458BT est à seulement 92,99 euros à la Fnac.

Un design sobre et un confort assuré

Si le Sennheisser HD 458BT se positionne sur le secteur milieu de gamme, le casque dispose d’un design réussi avec son châssis en plastique noir et ses légères touches de rouge. Une fois posé sur votre tête, le confort est au rendez-vous grâce aux coussinets en similicuir, qui offrent une bonne isolation passive. Pensé pour être facilement transporté, le casque est léger et pliable. De plus, il s’accompagne d’une sacoche de rangement pour le protéger un minimum, lorsqu’il est dans un sac ou une valise.

Une réduction de bruit active suffisante

En plus de l’isolation passive, le 458BT propose la technologie de réduction de bruit active. Elle est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants. Bien entendu, elle n’atteindra pas le niveau des excellents Bose Headphones 700 et Sony WH-1000xM3, mais au vu de son tarif abordable, on lui pardonnera cette différence. Elle fera largement l’affaire et offrira une bonne expérience lors de vos écoutes audios. Une fois activé, le mode ANC va permettre d’éliminer les bruits de fond notamment en train ou en avion – il s’active avec un simple bouton on sur l’oreillette droite.

Un bon rendu sonore et une autonomie solide

Concernant l’audio, ce modèle propose un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 32 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, le son est assuré par la prise en charge de codecs sans fil de haute qualité, notamment AAC et AptX, avec AptX Low Latency pour que le signal audio reste parfaitement synchronisé. C’est notamment utile lorsque l’on regarde des vidéos où que l’on joue à des jeux vidéo. Pour une expérience sonore plus personnalisée, vous pourrez régler manuellement le casque via l’application de Sennheiser Smart Control (disponible sous iOS et Android).

Pour finir, ce casque dispose d’un grand atout : son autonomie. D’après la marque, le 458BT serait capable de tenir environ 30 heures. Toutefois, si la réduction de bruit est activée, il faudra surement compter sur une vingtaine d’heures – ce qui reste très acceptable. Lorsqu’il tombera en rade de batterie, vous pourrez toujours l’utiliser en filaire via le câble fourni. Le casque de Sennheiser se recharge via USB C et dispose d’un micro pour prendre les appels et discuter avec votre assistant vocal préféré.

