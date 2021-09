L’offre VPN la moins chère est actuellement à 1,90 €/mois via un abonnement de 2 ans

Parmi les acteurs VPN les plus connus aux côtés de Nord VPN, il faut aussi compter sur Cyberghost qui propose en ce moment une offre très intéressante : 2 ans d'abonnement pour 49,4 euros, soit 1,90 euro par mois. C'est d'ailleurs le prix le plus bas proposé jusqu'à maintenant.

Ce n’est pas pour rien que Cyberghost fait parti de nos VPN préférés. Les prestations offertes par le service sont excellentes en plus d’avoir une simplicité d’utilisation à toute épreuve. En ce moment, la sécurité sur Internet est accessible pour moins de 2 euros par mois via l’abonnement de 2 ans, avec en prime 2 mois offerts.

Que propose l’offre Cyberghost ?

Une interface simple et complémentaire Mobile et Desktop

Jusqu’à 7 appareils protégés en simultané

Différents serveurs, dont un pour le streaming et un pour le téléchargement

L’offre du moment chez Cyberghost propose un abonnement de 2 ans pour seulement 1,90 euro par mois avec 2 mois offerts. C’est un prix réduit réduit de 84 % par rapport aux autres offres. En tout, ça donne 49,4 euros à payer une fois pour les deux prochaines années.

Notez qu’une période d’essai de 45 jours est octroyée pour se faire un avis sur la qualité du service. Si vous n’êtes pas satisfait, il suffit de contacter le service client pour obtenir votre remboursement dans son intégralité.

Un VPN pensé pour être utilisé partout

Cyberghost VPN est clairement l’un des services de VPN les plus efficaces du moment. Avec plus de 7200 serveurs localisés dans 91 pays, il dispose de l’une des plus grosses couvertures mondiales pour assurer la sécurité de votre connexion de protéger votre anonymat sur le net et contourner les geoblocages.

Niveau fonctionnalité, il est possible de connecter jusqu’à 7 appareils en simultanée pour assurer la sécurité complète de vos appareils et ceux de vos proches. D’ailleurs, Cyberghost VPN est compatibles avec l’immense majorité des systèmes disponibles sur le marché : PC, Mac, Linux pour la partie desktop, mais aussi sur smartphone ou votre tablette via des applications disponibles sur les store Android ou iOS. Vous pouvez également l’utiliser directement sur votre smart TV via la présence d’une application dédiée sur Android TV ou même sur les Fire TV d’Amazon.

La sécurité, la confidentialité, le streaming et le téléchargement en ligne de mire

L’application proposée par Cyberghost est très simple d’utilisation et permet tout un tas de possibilités pour votre connexion mobile ou domestique. En premier lieu, Cybergost vous permet de choisir votre serveur automatiquement en fonction de votre utilisation. En premier lieu, il y a l’optimisation pour le streaming et contourner les géoblocage, bien pratiques pour avoir accès aux catalogues VOD de Netflix US par exemple. Mais il y a aussi la possibilité de se connecter à des serveurs VPN dédiés à vos activités P2P et la garantie d’une sécurité et d’un anonymat en ligne sans limitation de bande passante. Sa seule limite concerne des territoires autoritaires comme la Chine vers lesquels il est encore impossible de se connecter.

Tout ceci est mis en avant par une interface desktop et mobile complémentaire. En une simple manipulation, vous êtes connecté à un serveur distant et vous pouvez passer d’un à l’autre sans presque aucune coupure. La protection de l’anonymat en ligne est fortement mise en avant: en vous connectant aux serveurs de Cyberghost, vous bénéficiez d’un réseau privé virtuel doté d’un chiffrement de niveau militaire AES 256 bits. Dans les faits, cela se traduit par un masquage complet de votre adresse IP et l’impossibilité pour un tiers ou une organisation quelconque de pister votre navigation.

Cyberghost est aussi très à cheval sur ses propres protocoles de conservation des données puisque rien vous concernant n’est conservé grâce à une politique No Logs efficace.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

Notre comparateur VPN

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs VPN du moment.