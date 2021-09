Le Google Pixel 5 n’attend pas les French Days pour baisser son prix

Le Pixel 5 est l'actuel smartphone haut de gamme de Google. Il va bientôt se faire remplacer par deux nouveaux modèles, ce pour quoi il baisse aujourd'hui son prix chez plusieurs e-commerçants et passe de 629 euros à 589 euros.

Les French Days commencent vendredi et moult promotions sont au programme, mais certains constructeurs ne semblent visiblement pas avoir besoin d’attendre cet événement commercial pour baisser les prix de leurs smartphones. C’est actuellement le cas de Google qui fait diminuer de 40 euros le prix initial de son Pixel 5, soit le même prix qui était pratiqué pendant la période des soldes d’été 2021.

Les points clés du Google Pixel 5

Le format compact

L’écran OLED à 90 Hz

Un appareil photo excellent

Le Snapdragon 765G compatible 5G

Au lieu de 629 euros habituellement, le Google Pixel 5 est aujourd’hui de retour en promotion à seulement 589 euros chez Boulanger, mais aussi sur le site de la Fnac.

Le dernier smartphone premium compact de Google ?

Les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro arrivent bientôt et proposent tous les deux des tailles d’écrans supérieures à 6,4 pouces, même le nouveau smartphone abordable qui boude l’Europe propose une diagonale similaire. Le Pixel 5 pourrait alors bien être le dernier smartphone premium compact de la firme de Mountain View, avec son format qui tient bien en main grâce à son écran borderless — AMOLED et Full HD+ à 90 Hz — de seulement 6 pouces.

Un champion de la photo

Ce n’est évidemment pas une surprise, mais le Pixel 5 est un excellent photophone. Google travaille ses algorithmes depuis longtemps et le résultat est de plus en plus excellent. De ce fait, ce smartphone haut de gamme n’a pas besoin d’une grande quantité de capteurs pour se démarquer – contrairement à la concurrence – et son double appareil photo 12 + 16 mégapixels est déjà très performant, notamment de nuit et pour capturer une cible en mouvement. C’est tout simplement le meilleur pour prendre une photo d’un animal de compagnie ou d’un enfant.

On retrouve quelques nouveautés par rapport à l’ancien modèle, comme le mode Night Sight (vision de nuit) pour des portraits de nuit ou encore le mode « Cinematic Pan » pour produire un effet dramatique en slow motion pour les vidéos. Il déçoit néanmoins pour les selfies avec son capteur de 8 mégapixels, mais cela reste très correct pour un appel visio.

Une fiche technique encore très acceptable

Alors oui, le Pixel 5 n’est pas le plus puissant des smartphones disponibles à ce prix, mais le Snapdragon 765G est une puce qui permet de répondre à tous les besoins que peut avoir un utilisateur ou une utilisatrice, en passant de la navigation web aux réseaux sociaux jusqu’aux streaming de musiques et de vidéos, même de faire tourner des jeux mobile dans des conditions graphiques plus qu’acceptables. De plus, le téléphone de Google promet d’être durable, puisque compatible avec le réseau 5G et bénéficiant des mises à jour Android en avance.

Google a par ailleurs fait des efforts au niveau de l’autonomie de son smartphone haut de gamme. La batterie de 4 080 mAh du Pixel 5 est capable de tenir toute une journée, voire plus selon votre utilisation. On retrouve même un mode d’économie d’énergie extrême qui laisse choisir quelle application est essentielle ou non, tout le reste étant mis en pause. De quoi tenir jusqu’à 48 heures, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 5.

