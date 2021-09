Le très bon SSD Crucial MX500 de 2 To est à un super prix sur Amazon

Pour donner un coup de boost considérable à votre PC ou ordinateur portable, il vous faudra miser sur un très bon SSD interne. En l'occurrence, l'endurance offerte par le Crucial MX500 le place sur le haut du podium, d'autant plus que ses 2 To ne coûtent plus que 178 euros au lieu de 235 euros sur Amazon.

Un ordinateur portable ou un PC avec une capacité de stockage plutôt faible peut nettement perturber le travail ou les tâches qu’on effectue au quotidien. Alors pour avoir plus d’espace, et pour exécuter ses logiciels de façon rapide, opter pour un SSD interne suffisamment performant sera toujours le meilleur choix. La marque Crucial propose certaines des meilleures références sur le marché, et le MX500 ne fait pas exception, surtout quand il est doté de 2 To. Le moment est idéal pour en profiter puisqu’il profite d’une réduction de 56 euros.

Ce qu’il faut retenir du SSD Crucial MX500

Une capacité considérable de 2 To

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture

Un boost d’endurance grâce à la technologie 3D NAND de Micron

Auparavant proposé à 235 euros, le SSD interne Crucial MX500 de 2 To est actuellement proposé à 178 euros sur Amazon.

La solidité d’un SDD

Tout d’abord, il faut savoir qu’un SSD sera toujours plus résistant qu’un disque dur traditionnel. Ce MX500 de Crucial, dénué de pièces mécaniques, sera donc plus apte à résister aux vibrations et aux divers chocs. Résultat : une meilleure résistance dans le temps, et donc une fiabilité bien profitable. Et si vous n’avez jamais installé de SSD interne auparavant, la marque propose un guide pratique pour vous orienter pas à pas. Autre très bon point, le constructeur garantit ce SSD pendant 5 ans, donc même en cas de pépin, vous n’aurez rien à craindre.

De bonnes performances qui en font une référence

Plus précisément, ce SSD interne, qui présente un format 2,5 pouces (ce qui le rend toutefois inadapté pour les ultrabooks, trop fins), assure de solides performances grâce à ces vitesses de transfert. Dans le détail, ses vitesses peuvent s’élever à 560 Mo/s en lecture et à 510 Mo/s en écriture. Avec une telle configuration, votre machine pourra démarrer de façon très rapide, et vos logiciels se lanceront sans aucun souci.

Vous disposerez également d’une capacité de stockage considérable de 2 To, ce qui vous permettra de profiter d’un bel espace sur votre ordinateur pour enregistrer un grand nombre de fichiers, jeux vidéo ou encore applications. Et pour ne rien gâcher, le SSD réduira considérablement les temps de chargement pour plus de fluidité. Enfin, la technologie 3D NAND de Micron insufflera un boost d’endurance et vous fera économiser de l’énergie.

Pour exporter vos données en toute tranquillité

