Dell G5 15 : ce PC portable gamer (RTX 3060 + i7) frôle les 1 000 € avec ce code promo

Si vous cherchez à opter pour un PC gaming à la configuration solide, se tourner vers Dell sera toujours une valeur sûre. Son G5 15, avec un i7 de 10e génération et une RTX 3060, saura démontrer de hautes performances en jeu. Actuellement, Dell le propose sur son site officiel à 1 055 euros au lieu de 1 449 euros grâce à une réduction doublée d'un code promo.

Les gamers et gameuses le savent : miser sur un PC portable à la configuration puissante implique souvent d’exploser son budget. Heureusement, il n’est pas impossible de dénicher de bonnes affaires sans faire de concessions sur les performances. C’est le cas avec le Dell G5 15, qui propose un combo plus qu’intéressant avec un i7 de 10ème génération, une RTX 3060 ou encore 16 Go de RAM. Une belle fiche technique qui bénéficie de pas moins de 394 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du PC Dell G5 15

Un écran de 15,6 pouces Full HD et 120 Hz

i7-10870H + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

D’abord affiché à 1 449 euros, le PC portable gaming Dell G5 15 est désormais proposé à 1 055 euros sur le site de Dell grâce à une réduction doublée du code promo PCDELLGSG.

Un PC portable visuellement tourné vers le gaming

Les lignes anguleuses et géométriques de ce PC portable Dell G5 15 rappellent le design que l’on est en droit d’attendre d’un modèle gaming. Mais son coloris gris sombre le démarque de certaines autres références, et le rend nettement moins tape-à-l’oeil. Son clavier dispose par ailleurs d’un rétroéclairage RVB. Côté écran, on aura droit à une dalle Full HD de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour jouer sans se fatiguer les yeux. La dalle affiche également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui sera amplement suffisant pour assurer une bonne fluidité dans les sessions de jeu.

Une configuration bien puissante

Au niveau de ses performances, ce Dell G5 15 ne déçoit pas. Il embarque un processeur Intel Core i7-10870H octo-core cadencé à 2,2 GHz (boost jusqu’à 5 Ghz), ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cette fiche technique promet de faire tourner les jeux les plus gourmands sans accroc. En plus, ce modèle dispose de la technologie Game Shift, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs. Ajoutons à tout cela un SSD PCIe NVMe de 512 Go pour davantage de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits. Les joueurs et joueuses détenant une très grande quantité de jeux pourront toutefois regretter une capacité de stockage un peu faible, mais elle restera satisfaisante pour ceux et celles qui n’ont pas une très grande collection.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, celle-ci est plutôt fournie avec 3 ports USB 3.2 Gen 1, dont un avec PowerShare, un port Thunderbolt 3/USB-C 3.2 Gen 1 avec mode alternatif DisplayPort, un port HDMI, une entrée casque/micro ou encore un port RJ45.

