Amazon baisse le prix du plus ambitieux des smartphones entrée de gamme de Samsung

La gamme M du géant coréen propose des smartphones pour le segment de l'entrée de gamme. Le Galaxy M32 en fait donc partie, mais il se situe clairement en haut du panier de cette catégorie chez Samsung avec son écran Super AMOLED ou encore son quadruple appareil photo. On le trouve en ce moment en promotion à 249 euros au lieu de 299 euros sur Amazon.

C’est depuis fin juin que le Samsung Galaxy M32 a été officialisé en Inde, mais cela fait seulement un petit mois et demi que le nouveau smartphone « bon marché » de la marque coréenne est arrivé en France. La promesse, c’est : un bel écran, une grande autonomie et surtout une interface logicielle à jour avec One UI pour un prix abordable. Et aujourd’hui, c’est encore plus intéressant de l’obtenir puisqu’il bénéficie d’une réduction de 50 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy M32

2 à 3 jours d’autonomie avec la batterie de 5000 mAh

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces en Full HD+

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 299 euros à son lancement, le Samsung Galaxy M32 avec 128 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à seulement 249 euros sur Amazon, soit presque 20 % de réduction.

Quand un élément autrefois premium devient la norme

Pour 249 euros il y a quelques années, il était tout simplement impensable d’avoir un smartphone Samsung avec une fiche technique similaire à celle du Galaxy M32. En effet, et même s’il est encore un peu timide, le géant coréen a fait de gros efforts sur le segment de l’entrée de gamme pour contrer Xiaomi. Les téléphones de Samsung ne sont définitivement pas les meilleurs de leur catégorie par rapport à la concurrence, mais on apprécie dorénavant qu’un élément autrefois premium comme un écran Super AMOLED est maintenant devenu la norme sur cette tranche de prix. Le M32 profite alors des contrastes infinis sur une dalle tactile de 6,4 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels.

Des performances similaires au Xiaomi Redmi Note 9

De même pour les performances, Samsung a fait un véritable bond en avant avec sa gamme M. Auparavant, c’était la gamme J qui représentait l’entrée de gamme et, chez Frandroid, nous ne la conseillions tout simplement pas. Les smartphones embarquaient généralement un Snapdragon de la série 400 et éprouvaient de grandes difficultés à offrir une expérience utilisateur sans ralentissements. Aujourd’hui, c’est mieux puisque le Galaxy M32 intègre un SoC Helio G85 avec 4 Go de RAM, soit la même configuration que le Xiaomi Redmi Note 9. Ce n’est pas la folie non plus et cela ne vous permettra pas de lire des jeux 3D, mais vous profiterez d’une interface fluide et à jour avec Android 11.

Une grande autonomie et une belle polyvalence photo

Sur cette tranche tarifaire, Samsung propose toujours une grande endurance pour ses smartphones abordables et le Galaxy M32 ne déroge pas à la règle avec une grosse batterie de 5 000 mAh. Avec sa fiche technique peu gourmande, on l’imagine très bien tenir pendant 2 à 3 jours selon votre utilisation. De plus, la charge rapide jusqu’à 25 W via USB-C est de la partie. En ce qui concerne la partie photo, la qualité n’aura rien d’incroyable pour le prix auquel est vendu de smartphone – attendez-vous juste à capturer des clichés corrects de jour avec le capteur de 64 mégapixels -, mais la grande polyvalence est tout de même appréciable avec un mode portrait, ultra grand-angle et macro.

Pour comparer le Galaxy M32

Afin de comparer la solution abordable de Samsung avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021.