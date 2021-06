Samsung Galaxy M32 officialisé : batterie de 6000 mAh, écran 90 Hz et petit prix

Le Samsung Galaxy M32 a été officiellement présenté. Ce smartphone à moins de 200 euros en Inde profite d'une grosse batterie de 6000 mAh tout en promettant de belles choses sur son écran AMOLED et son capteur photo principal.

Le Samsung Galaxy M32 a été officialisé en Inde. Comme on le pressentait, smartphone affiche un tarif abordable avec des caractéristiques qui ont de quoi séduire le grand public. On retient surtout la batterie imposante de 6000 mAh qui devrait garantir une très longue autonomie à l’appareil. Ce dernier est par ailleurs compatible avec une charge rapide de 25 W.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy M32

Côté écran, on trouve une dalle AMOLED de 6,4 pouces protégée par du Gorilla Glass 5, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Samsung a intégré un MediaTek Helio G80 — une puce assez modeste — pour propulser son Galaxy M32. Le SoC est accompagné de 4 ou 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 ou 128 Go (extensible via microSD).

Pour la photo, le bloc arrière se compose d’un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun pour la gestion de la profondeur et du mode macro. On imagine déjà que seul le premier membre cité de ce quatuor se montrera vraiment intéressant.

Pour les selfies, c’est un capteur frontal de 20 mégapixels qui s’en occupera. Notez d’ailleurs que celui-ci se loge dans une encoche en forme de goutte d’eau au sommet de l’écran plat du Samsung Galaxy M32. Enfin, pour ce qui est de l’interface, le smartphone profite de l’interface One UI 3.1 basée sur Android 11.

Le lecteur d’empreintes se situe sur la tranche latérale du téléphone tandis que pour la connectivité et la connectique, il faut compter sur de la 4G (avec double SIM), le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5, le NFC, un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Un prix très abordable pour le Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 se lance en deux versions, 4/64 Go et 6/128 Go, annoncées respectivement aux prix de 14999 et 16999 roupies, soit environ 170 et 190 euros HT.

L’avenir nous dira si le Galaxy M32 sera également commercialisé en Europe.