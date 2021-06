Samsung Galaxy M32 : ce successeur du M31 n’en est pas vraiment un

Le leaker Ishan Agarwal aurait mis la main sur la fiche technique du prochain entrée de gamme de Samsung, le Galaxy M32. Mais ce successeur du M31 semble reprendre une grande partie de sa fiche technique, à une ou deux petites différences près.

L’an passé, Samsung avait profité du mois de mars 2020 pour dégainer une nouvelle offensive sur le segment de l’entrée de gamme via ses Galaxy M21 et M31. Un peu plus d’un an plus tard, la présentation du M32 semble proche au regard des nombreuses fuites récemment observées et des certifications obtenues, notamment celle de la FCC.

Ishan Agarwal, leaker généralement bien informé sur les produits OnePlus, croit en tout cas connaître la fiche technique de ce nouveau téléphone abordable. Sauf qu’en y regardant de plus près, les ressemblances avec celle du Galaxy M31 sont nombreuses. Extrêmement nombreuses. En fait, seuls ou un ou deux éléments diffèrent.

Même écran et même batterie

Débutons tout d’abord par les similitudes, avec un écran AMOLED de 6,4 pouces, d’une définition FHD+. Aucune information sur son taux de rafraîchissement n’a fuité. Au niveau de la batterie, même chanson : un bel accumulateur de 6000 mAh qui devrait lui garantir une excellente autonomie.

Au niveau des caméras, la formule reste peu ou prou la même : ultra grand-angle de 8 mégapixels, macro de 5 mégapixels et portrait de 5 mégapixels également. Seul le capteur principal évoluerait… pour chuter de 64 à 48 mégapixels d’une génération à une autre. Un « retour en arrière » qui interpelle forcément.

L’autre changement se situe au niveau du choix du processeur : le Galaxy M31 s’équipait d’un Exynos 9611, contre un probable Helio G85 signé Mediatek pour le Galaxy M32. Malheureusement, cette puce nous avait difficilement convaincus durant le test du Xiaomi Redmi Note 9.

Un lancement en Inde proche

Force est de constater que les deux téléphones se ressemblent énormément d’une génération à une autre. À l’époque, le Galaxy M31 n’avait pas été officiellement lancé en France via le site de Samsung, mais pouvait s’acheter sur des plateformes marchandes tierces à un prix inférieur à 300 euros.

Prêt à être présenté en Inde, le Galaxy M32 pourrait subir le même sort, à moins que le géant coréen ne fasse évoluer sa stratégie commerciale quant à sa gamme M.