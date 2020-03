Samsung Galaxy M21 et M31 annoncés : l’entrée de gamme coréenne relativement bien armée

Les Samsung Galaxy M21 et M31 ont été respectivement annoncés sur le marché indien. L'entrée de gamme, Galaxy M de 2020 est particulièrement bien armée. Des caractéristiques intéressantes avec Android 10 embarqué de base.

Samsung Galaxy M21 : capteur 48 mégapixels et batterie de 6 000 mAh

La gamme Galaxy M ne fait théoriquement pas rêver, c’est l’entrée de gamme de Samsung : avant les Galaxy A et les Galaxy S/Note. Les smartphones Samsung les moins chers. Le Galaxy M21 a été annoncé sur le marché indien en mars 2020, sa date de disponibilité est prévue au 23 mars.

Voici ses principales caractéristiques :

Ecran : 6,4 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD (2340 x 1080 pixels), résolution 420 dpi et traitement Gorilla Glass 3

SoC : Samsung Exynos 9611 avec GPU ARM Mali G72

Mémoire vive : 4 ou 6 Go

Stockage : 64 ou 128 Go

Caméras arrière : Grand-angle : 48 mégapixels Ultra grand-angle : 8 mégapixels (123 degrés) ToF : 5 mégapixels

Caméra avant : 20 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales à l’arrière

Batterie : 6 000 mAh avec charge rapide 15 Watts

Comme vous pouvez le constater, ses caractéristiques sont loin d’être ridicules, surtout sur la partie photographie avec deux caméras polyvalentes. L’autonomie est théoriquement très bonne, tandis que l’écran AMOLED est un réel plus sur ce segment de prix. En effet, l’IPS est laissé de côté… on ne le trouvera plus sur un smartphone de Samsung même en entrée de gamme. Enfin, notons la présence d’Android 10 avec One UI 2.0.

Comme nous le disions plus haut, le Galaxy M21 n’a pas encore été officialisé en France. Pour environ 160 euros en Inde, c’est un produit prometteur.

Samsung Galaxy M31

Il a été officialisé plus tôt cette année, début mars, et c’est le grand-frère du Galaxy M21 : ils sont donc techniquement très proches. Le Galaxy M31 arbore un SoC Samsung Exynos 9611 avec un capteur grand-angle principal de… 64 mégapixels (f/1,8). On retrouve aussi l’ultra grand-angle (8 mégapixels, 123 degrés, f/2,2) ainsi qu’une caméra macro (5 mégapixels, f/2,4). La selfie cam fait 32 mégapixels, le stockage est de 128 Go et il est double SIM avec également un slot microSD. Comme vous pouvez le voir, le capteur d’empreintes digitales est également à l’arrière tandis que la selfie cam est logée dans une encoche à l’avant de l’écran.

Pour 190 euros, le prix auquel il est référencé en Inde, c’est vraiment des caractéristiques très honnêtes.

Pour le moment, il n’est pas possible de savoir si ces smartphones seront disponibles sur le marché français. A priori, Samsung France préfère se concentrer sur la gamme Galaxy A, dont la nouvelle génération a déjà été globalement présentée : Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A11 et dernièrement le Galaxy A41.