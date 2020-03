Samsung Galaxy A11 officialisé en catimini : l’entrée de gamme reçoit un triple appareil photo

Le Samsung Galaxy A11 a été officialisé en toute discrétion sur le site de la marque. Au programme : un lecteur d'empreintes au dos, un triple appareil photo et un trou dans l'écran.

Alors que notre attention était concentrée sur ses récents modèles haut de gamme, Samsung a discrètement officialisé son Galaxy A11, nouveau représentant de l’entrée de gamme du géant sud-coréen. L’occasion de découvrir la fiche technique du produit.

En termes de design, la principale nouveauté concerne le trou dans le coin supérieur gauche de l’écran pour loger le capteur photo frontal. Cet emplacement varie donc un petit peu de ce que l’on peut voir sur le Galaxy A51 où le poinçon est centré.

Lecteur d’empreintes et triple module photo

À l’arrière, on retient surtout deux choses importantes : l’arrivée d’un lecteur d’empreintes — au centre du dos — d’une part, et la présence d’un triple capteur photo aligné à la verticale, d’autre part. Le Samsung Galaxy A11 affiche par ailleurs des dimensions de 161,4 x 76,3 x 8 mm pour un poids de 177 grammes.

Pour l’instant, l’officialisation du Galaxy A11 ne s’est faite que via une page produit publiée sur le site de la marque. En l’absence de communiqué de Samsung et de photos plus détaillées, quelques informations manquent encore. On ne sait par exemple pas s’il y a une prise jack et on ne connait pas encore le SoC — il faut se contenter d’un sobre « Octa Core (1,8 GHz) ».

Malgré cela, la fiche technique révèle tout de même déjà plusieurs éléments.

écran TFT de 6,4 pouces en HD+ (720 x 1560 pixels)

2 ou 3 Go de RAM

espace de stockage de 32 Go extensible jusqu’à 512 Go via microSD

Triple appareil photo arrière : capteur principal de 13 mégapixels (f/1,8) ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2,2) capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2,0)

batterie de 4000 mAh, avec charge rapide de 15 W

Pour quel prix et quand ?

Samsung ne dévoile pour l’instant que l’existence du Galaxy A11, mais n’indique nulle part la date de commercialisation prévue pour ce produit ni le prix conseillé. Quatre coloris sont montrés : blanc, noir, rouge et bleu clair.

La France avait eu droit au Galaxy A10. Ce Samsung Galaxy A11 devrait donc très certainement suivre le même chemin.