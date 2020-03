Samsung Galaxy A41 officialisé : très équilibré, une alternative sérieuse aux Xiaomi pas chers

Samsung vient d'officialiser le Galaxy A41 au Japon, on découvre ainsi un smartphone très équilibré qui devrait être officialisé dans les prochaines semaines en France.

Après les Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A11, Samsung vient d’officialiser le Galaxy A41. C’est une officialisation pour le marché japonais chez l’opérateur docomo, mais c’est vraisemblablement un produit que l’on retrouvera dans nos contrées. Le Galaxy A41, on l’avait déjà aperçu, il reprend le design de la précédente génération avec son écran AMOLED dans lequel une encoche loge la caméra avant (6,1 pouces de diagonale en définition Full HD).

Les principales caractéristiques du Galaxy A41

Voici les caractéristiques principales du Galaxy A41 :

Ecran : 6,1 pouces, Full HD, AMOLED, rapport d’affichage 20:9

SoC : MediaTek Helio P65

Mémoire vive : 4 Go

Stockage : 64 Go extensible par carte microSD

Caméras arrière : Grand-angle : 48 MP f/2 Ultra grand-angle (123 degrés) : 8 MP f/2,2 ToF : 5 MP f/2,4

Caméra avant : 25 MP f/2,2

Batterie : 3500 mAh et charge rapide 15W

Certifié IP68 pour l’étanchéité

Comme vous pouvez le constater, le Samsung Galaxy A41 passe 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne et garde le slot micro SD (jusqu’à 512 Go). Contrairement au Galaxy A40, avec son SoC Exynos 7904, le Galaxy A41 arrive avec le processeur MediaTek MT6768, nom de code du MediaTek Helio P65.

En photographie, Samsung se rapproche de Xiaomi qui a souvent un rapport qualité-prix imbattable sur ce segment de produits : de l’ultra grand-angle, mais aussi un capteur principal de 48 mégapixels. Sur le papier, c’est prometteur. Enfin, il tourne sous Android 10 avec One UI 2.0.

Un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

En termes de design, le Samsung Galaxy A41 est une évolution bienvenue par rapport au Galaxy A40. À l’arrière, nous n’avons plus deux caméras et le lecteur d’empreintes digitales, mais à la place, le téléphone intègre un module avec trois caméras et le flash LED. Le lecteur d’empreintes digitales, comme prévu, s’est déplacé sous l’écran. Sinon, sur le bord droit, nous avons les boutons de volume haut et bas, ainsi que le bouton « déverrouillage », et en bas le port de charge USB-C et le haut-parleur.

S’il reste au prix du Galaxy A40 (259 euros), ce serait alors un excellent rapport qualité/prix. Il faudra néanmoins encore quelques semaines avant d’en avoir le cœur net. En effet, le Galaxy A41 n’a pas encore été officialisé en France.