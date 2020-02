Samsung Galaxy A41 : petite encoche et triple APN sur ce premier aperçu

Le célèbre leaker OnLeaks nous livre ses habituels rendus 3D d'un nouveau smartphone, le Samsung Galaxy A41. De quoi se faire une idée relativement fidèle de l'appareil.

L’année 2019 a signé le renouveau de la gamme Galaxy A de Samsung et 2020 devrait consolider ce milieu de gamme qui a déjà réussi à séduire. Le constructeur a déjà présenté certains modèles, tels que les Galaxy A51 et Galaxy A71, mais le reste de la gamme reste encore à dévoiler.

OnLeaks, célèbre leaker qu’on ne présente plus, livre ses informations concernant le Galaxy A41, ainsi que des visuels montrant le smartphone sous toutes ses coutures, via Pricebaba.

On y découvre un smartphone muni d’une fine encoche (écran Infinity-U de 6 à 6,1 pouces) et des bordures relativement équilibrées. À l’arrière, le module photo reprend la disposition en domino des modèles les plus récents, ajoutant toujours plus d’unité au sein de la gamme de la marque coréenne. Ici, seuls trois objectifs sont visibles néanmoins, agrémentés d’un flash, confirmant que cette disposition est plus esthétique qu’autre chose.

Un modèle alléchant

Selon les informations du Français toujours bien informé, le capteur principal de ce smartphone monterait jusqu’à 48 Mégapixels, rappelant la configuration du Galaxy A51. S’il s’agit du même capteur et de la même optique, on peut s’attendre à des photos de très bonne facture pour un smartphone de cette gamme de prix.

Notons néanmoins ici l’absence de lecteur d’empreintes au dos de l’appareil, alors que le Galaxy A40 en possédait un. Il pourrait donc embarquer son capteur biométrique sous l’écran, ou bien opter pour un système de reconnaissance faciale 2D uniquement, ce qui serait cependant une régression en matière de sécurité.

Les visuels montrent également la présence d’un port USB-C, devenu la norme sur toutes les tranches tarifaires, ainsi que d’un port jack, de plus en plus rare. Enfin, OnLeaks évoque des dimensions de 150 x 70 x 7,9 mm, soit un format un peu plus étroit et allongé que son prédécesseur.

Le nouveau best-seller ?

Après un Galaxy A51 plutôt bon, mais manquant d’arguments frappants par rapport au modèle qu’il vient remplacer, le Samsung Galaxy A41 pourrait finalement s’imposer comme le nouveau best-seller du segment bon marché en 2020 s’il ne fait pas de faux pas sur certains points importants comme la batterie.

Les rumeurs évoquent pour le moment un SoC Helio P65 et jusqu’à 128 Go de stockage. S’il reste au prix du Galaxy A40 (259 euros), ce serait alors un excellent rapport qualité/prix. Il faudra néanmoins encore quelques jours, semaines, voire mois avant d’en avoir le cœur net.