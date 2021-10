Sur Amazon, l’iPad Air 2020 coûte seulement 30 € de plus que le nouvel iPad Mini

L'iPad Air a fait peau neuve en 2020, avec notamment un nouveau design et l'ajout de la puissante puce A14 Bionic. Cette excellente tablette a donné l'inspiration pour le nouvel iPad Mini et est aujourd'hui le meilleur compromis si vous voulez un écran plus grand que 8,3 pouces pour sensiblement le même prix. En effet, la version 64 Go passe de 669 euros à 589,14 euros sur Amazon.

L’iPad mini a été annoncé il y a quelques semaines lors de la Keynote d’Apple et est d’ores et déjà disponible en vente. Toutefois, si ce format vous paraît trop petit pour ce prix — 559 euros pour la version 64 Go — sachez qu’en ce moment l’iPad Air 2020 profite d’une belle remise faisant passer son prix à 589 euros, soit seulement 30 euros de plus que la mini tablette d’Apple.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Air 2020

Un écran Retina de 10,9 pouces

Une puissante puce A14 Bionic

Touch ID amélioré

Au lieu d’un prix barré de 669 euros, la version 64 Go + WiFi de l’iPad Air 2020 d’Apple est désormais disponible à 589,14 euros sur le site d’Amazon, soit près de 80 euros d’économies sur la facture.

La bonne alternative entre l’iPad Pro et l’iPad mini

L’iPad Pro peut vite faire flamber la facture, quant au nouvel iPad mini, cette tablette peut sembler petite. L’iPad Air propose le meilleur des deux mondes, une tablette au format idéal avec un prix plus contenu que la plus premium d’Apple — nous l’avons d’ailleurs élue la meilleure tablette. La version 2020 de la gamme Air s’offre un nouveau look se rapprochant de celui de l’iPad Pro. Elle est plus premium et épuré qu’autre fois, avec un design borderless et arrondis.

Cet iPad est doté d’un écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces, et est désormais compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. D’ailleurs pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, semblable à celui de l’iPad Pro, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose un bouton Touch ID qui se situe cette fois-ci sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Une tablette aussi puissante que l’iPhone 12

Pour fonctionner efficacement, la tablette est animée par la puce A14 Bionic gravée en 5 nm, le même processeur présent dans l’iPhone 12. Et malgré l’arrivée de la puce A15 Bionic, l’iPad se révèle toujours aussi puissant. Il est capable de lancer toutes les applications de l’App Store dans d’excellentes conditions. Que ce soit pour jouer à des jeux 3D ou de la retouche photo, du multitâche, la tablette est réactive, performante et fluide, et ce, sans ralentissement. À noter que cette tablette profite de la nouvelle mise à jour iPadOS 15.

Enfin, la firme Cupertino annonce une autonomie de 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos. Pour une utilisation classique et modérée, la tablette pourra tenir près de deux jours, selon notre test. Si les iPhone sont toujours dotés d’un port Lightning, on retrouve sur l’iPad Air un port USB-C. Cela permettra de charger l’appareil plus rapidement. Pour une recharge complète, il faudra compter sur 2h30. Le bloc chargeur de 20 W est bel et bien fourni dans la boîte.

