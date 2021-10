RED propose un meilleur forfait à 10 € que B&You grâce à 20 Go de plus

RED by SFR vient de renouveler ses offres sans engagement et ne compte pas simplement s'aligner avec le forfait 10 Go à 9,99 euros par mois de Bouygues Telecom, mais plutôt d'écraser son concurrent avec 20 Go de 4G en plus pour le même prix.

Ces derniers temps avec B&You et RED by SFR, à chaque fois que l’un mettait à jour ses forfaits mobile sans engagement l’autre s’alignait en proposant exactement les mêmes offres. Cependant, l’opérateur vert décide cette fois-ci de changer la donne en proposant lui aussi un forfait à 10 euros par mois, mais avec 20 Go de plus que son concurrent.

Les détails de l’offre 30 Go chez RED by SFR

20 Go de plus que B&You pour le même prix

Dont 6 Go depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS, MMS illimités

Jusqu’au 18 octobre 2021, le forfait 30 Go est disponible à seulement 10 euros par mois chez RED by SFR. C’est sans engagement et vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment !

On trouve également un forfait 70 Go pour 3 euros de plus, un forfait 100 Go pour 5 euros de plus et un forfait 130 Go pour 9 euros de plus.

Le meilleur forfait à 10 € du moment

RED by SFR a l’habitude de proposer des offres mobile à des prix très compétitifs. Il utilise généralement ses événements BIG RED pour ça, mais aujourd’hui il veut simplement faire de l’ombre à B&You sur le segment des forfaits pas chers en proposant tout simplement une meilleure offre que son rival.

Si Bouygues Telecom propose de son côté 10 Go pour 9,99 euros par mois, l’opérateur vert monte quant à lui jusqu’à 30 Go pour le même prix – enfin à un centime près. Avec le triple de data, vous serez bien plus à l’aise au quotidien pour consulter les réseaux sociaux ou regarder une petite vidéo en streaming sans trop craindre de vider son enveloppe de 4G à la fin du mois. En revanche, le roaming à l’étranger est un peu moins poussif chez RED puisque ce dernier donne droit à 6 Go en Europe/DOM alors que B&You propose 10 Go.

Évidemment, il faut tout de même préciser que les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles de France (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) et que les SMS/MMS sont aussi illimités en France Métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les départements d’outre-mer, mais uniquement vers un numéro français.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur RED by SFR.

Comment conserver son numéro ?

Pour cela, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne, à obtenir en appelant le 3179. En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. Cependant, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

