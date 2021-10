Cet écran gaming LG 27″, QHD et 144 Hz profite de 130 € de réduction

LG ne lésine jamais sur les capacités de ses écrans dédiés au gaming. C'est le cas de son UltraGear 27GN850-B, qui possède une fiche technique bien complète. Pour en profiter, le moment est idéal puisque son prix passe de 429,99 euros à 299,99 euros sur Amazon.

Les gameuses et gameurs le savent : disposer d’un moniteur efficace est primordial pour ne pas voir ses parties de jeu parasitées par des ralentissements ou autres déchirures d’écran. LG a bien compris ces exigences et le démontre avec son écran UltraGear 27GN850-B, qui propose, entre autres, une définition idéale, un très bon taux de rafraîchissement et une foule de fonctionnalités supplémentaires pratiques pour améliorer son expérience. En ce moment, le prix de ce moniteur ne dépasse pas les 300 euros grâce à une réduction de 130 euros.

Les points forts du moniteur LG UltraGear

Une dalle Nano IPS + définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

D’abord proposé à 429,99 euros, l’écran PC gaming LG UltraGear 27GN850-B est actuellement affiché à 299,99 euros sur Amazon. À savoir : cette offre se termine dans cinq jours.

Un écran taillé pour le gaming

Le moniteur LGC UltraGear 27GN850-B dispose de fines bordures qui renforceront l’immersion de l’utilisateur dans le jeu. Il sera soutenu par un pied bien solide, mais surtout, sa conception est entièrement réglable : l’inclinaison, la hauteur et le pivotement du moniteur pourront être adaptées pour maximiser le confort de jeu. De plus, l’écran embarque une dalle Nano IPS de 27 pouces, dotée d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels. Concrètement, LG a misé sur un rendu optimisé des couleurs, et y a même ajouté une compatibilité HDR10 pour renforcer cette immersion visuelle et hautement réaliste que les joueurs et joueuses recherchent avant tout.

L’assurance d’une expérience de jeu bien fluide

Avec un taux de réponse de 1 ms, les joueuses et joueurs pourront profiter pleinement de leurs actions de jeu sans voir leurs combos ralentis à l’écran. Par ailleurs, le moniteur assurera une belle fluidité d’image grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une fluidité augmentée par les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui combattent les saccades ou déchirures d’écran qui perturbent les parties.

Mais ce n’est pas tout. Pour une expérience de jeu encore plus complète, LG offre plusieurs autres fonctionnalités bien pratiques. À commencer par le Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, ce qui sera bien utile pour ne jamais louper de tireurs embusqués dans l’obscurité, par exemple. On aura aussi droit au Dynamic Action Sync, qui se chargera de réduire l’input lag, ou retard d’affichage, et donc d’améliorer considérablement la fluidité de l’affichage. Pour les jeux de tirs, le CrossHair permettra de fixer un point cible au centre de l’écran. Les adversaires n’auront qu’à bien se tenir face à une telle précision.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, on aura droit à deux ports HDMI 2.0, une entrée DisplayPort, une prise jack pour brancher un casque audio ou encore une sortie audio pour coupler des enceintes.

Quelle concurrence ?

Pour comparer cet écran LG UltraGear avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2021.