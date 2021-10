669 €, c’est le prix de ce TV QLED 4K compatible HDMI 2.1 (pour de la 4K à 120 Hz)

Envie de changer de téléviseur pour passer à la 4K et profiter de votre PS5 ou Series X comme il se doit ? La TV QLED 55C727 de TCL devrait répondre à vos attentes, d'autant plus qu'aujourd'hui, grâce à une offre de remboursement, le TV passe de 769 euros à 669 euros.

TCL tente depuis quelques années de s’imposer sur le marché des téléviseurs, en misant sur l’accessibilité de ses produits innovants. Et avec son modèle C727, le constructeur propose la compatibilité avec les meilleures normes vidéo, mais aussi la compatibilité HDMI 2.1, afin de satisfaire les joueurs et joueuses les plus exigeants. Un téléviseur complet pour un prix contenu, surtout aujourd’hui grâce à une réduction de 100 euros.

Cette TV offre une bonne expérience grâce à …

Sa dalle QLED (55 pouces) en 4K

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et HLG

Sa connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X

Sa barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos.

Affichée au prix de 769 euros, la TV QLED TCL 55C727 de 55 pouces est à présent à 669 euros seulement sur le site d’Electro Depot, grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros valable jusqu’au 6 novembre 2021.

Un TV complet à un prix défiant toute concurrence

TCL a de nombreux arguments à faire valoir, et se défend bien face à la concurrence assez rude sur le marché. Si ces téléviseurs sont plus abordables, le constructeur fait finalement peu de concessions et propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Ils se rapprochent énormément du segment premium que l’on peut retrouver chez Samsung par exemple, avec un design soigné et métallisé proposé sur son modèle 55C727. Cela se confirme avec les bordures autour de la dalle qui sont ultra-fines pour laisser pleinement s’exprimer la grande diagonale de 55 pouces — soit 140 centimètres.

Elle respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur. L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Ce modèle profite bien évidemment de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, le son est assuré par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Parfait pour les consoles next-gen et Android TV aux commandes

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, le TV 55C727 est un excellent choix. En effet, sa connectique HDMI 2.1 autorise la 4K à 120 images par seconde et le mode ALLM, ou Auto Low Latency Mode, ce qui est idéal pour profiter au mieux des graphismes proposés par ces consoles next-gen. Le constructeur intègre même la technologie FreeSync et le taux de rafraîchissement variable (VRR), permettant d’assurer une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possible. TCL ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour plus de réactivité et de fluidité en toutes circonstances.

Enfin, pour vous offrir la meilleure expérience TV, le modèle de TCL tourne sous Android TV, une interface claire et simple à appréhender et surtout donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…). Vous pourrez également profiter des fonctionnalités propres à la firme de Mountain View, comme Google Assistant pour effectuer des commandes vocales ou Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

