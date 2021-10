SanDisk Extreme : Amazon propose ce SSD NVMe de 500 Go à moitié prix

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage externe, rapide et performante, qui vous suit partout lors de vos voyages, ce bon plan devrait vous intéresser. Aujourd'hui, Amazon propose le SSD NVMe SanDisk Extreme de 500 Go à 78,99 euros au lieu des 158,99 euros habituels.

Le SSD NVMe externe SanDisk Extreme d’une capacité de 500 Go est idéal pour celles et ceux qui souhaitent avoir un support de stockage pratique à transporter, mais aussi puissant, puisqu’il assure une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s. Son prix devient plus qu’intéressant puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 80 euros.

Le SSD NVMe de SanDisk propose …

Un design compact et robuste

La compatibilité USB-C

Une vitesse de lecture jusqu’à 1 050 Mo/s

Et une résistance à l’eau (IP55) et robuste face aux chocs

Au lieu d’un prix barré à 158,99 euros, le SSD SanDisk Extreme 500 Go NVMe est actuellement en promotion à 78,99 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 50 %.

Un SSD qui porte bien son nom …

Le terme « Extreme » n’a pas été choisi par hasard, car ce SSD à de quoi résister aux aléas de la vie. Il est résistant contre les chutes allant jusqu’à deux mètres et possède une résistance à l’eau, ainsi qu’à la poussière, grâce à sa certification IP55. De plus, le SSD possède une coque en silicone robuste, qui offre une protection supplémentaire à la partie extérieure du disque.

Il est donc très endurant, et devrait rester à vos côtés pendant des années. Évidemment l’un des autres critères importants dans le choix de son SSD, c’est sa portabilité. Pour certaines personnes c’est un critère important, c’est pourquoi SanDisk propose un format compact et léger avec pas plus de 50 grammes sur la balance. L’accessoire pourra donc vous suivre partout, il est facilement transportable. D’ailleurs, sur le boîtier, il est possible d’ajouter un mousqueton, pratique pour l’attacher en toute sécurité à la boucle de votre ceinture ou bien votre sac à dos — ce qui sera particulièrement adapté aux aventuriers.

Compact mais performant

Mais sa petite taille n’implique en revanche pas de petites performances. Ce SSD NVMe offre des vitesses de lecture et d’écriture, pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture — c’est 10 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. Il conviendra donc parfaitement aux personnes qui stockent les vidéos, ou qui s’en servent pour jouer, ou enregistrer en direct des vidéos depuis une caméra par exemple. Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 500 Go de stockage.

Le constructeur SanDisk intègre également dans son SSD un chiffrement matériel AES 256 bits, qui vous proposera de renseigner un mot de passe optionnel, pour préserver la confidentialité de vos fichiers. Pour finir, côté connectique, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec tous les ordinateurs. À noter, le disque externe est compatible avec Windows et Mac et garanti durant 5 ans.

