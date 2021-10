La Samsung Galaxy Watch 4 revient à moins de 200 € grâce à cette offre

Pour sa quatrième génération de Galaxy Watch, Samsung a troqué son système d'exploitation Tizen pour WearOS, ce qui a eu le don d'améliorer grandement l'expérience utilisateur. Pour pouvoir tester ce changement, le moment sera tout choisi puisque grâce à un code promo doublé d'une ODR, la Galaxy Watch 4 passe de 269,99 euros à 197,99 euros à la Fnac.

La Samsung Galaxy Watch 4 a été dévoilée par son constructeur lors de la conférence Galaxy Unpacked, qui s’est déroulée en août dernier. La marque coréenne a apporté plusieurs nouveautés, comme son changement de système d’exploitation et un suivi sport plus précis. À peine sortie, cette montre connectée est une nouvelle fois disponible à prix réduit, puisque qu’un code promo de 50 euros et une ODR de 10% la font passer sous les 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 4

Un design tout en finesse

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Auparavant proposée à 269,99 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm, or rose) bénéficie d’un code promo, SAMSUNG50, qui la fait passer à 219,99 euros à la Fnac. Puis, grâce à une ODR de 10%, la montre revient à 197,99 euros. La référence avec un coloris noir est disponible au même prix par ici. Le format 44 mm passe quant à lui de 299,99 euros à 224,99 euros grâce au code promo SAMSUNG50 et à l’ODR.

Une montre allégée et améliorée

Par rapport à la Galaxy Watch 4 Classic, sortie au même moment et plus onéreuse, la Galaxy Watch 4 s’est débarrassée de la lunette rotative, pour lui préférer une navigation en touchant l’écran. Résultat : on obtient un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet. Et pour ne rien gâcher, l’écran sera plus grand : sur la version 40 mm, on aura droit à un écran de 1,2 pouce, contre 1,4 pouce sur le modèle 44 mm. Côté qualité d’image, Samsung ne change pas une équipe qui gagne et mise sur l’OLED.

L’un des changements majeurs se situe dans les entrailles de la bête, puisque Samsung a troqué son système d’exploitation Tizen contre WearOS, avec l’interface One UI Watch. L’expérience utilisateur en sera nettement améliorée, et on pourra notamment accéder aux applications du Play Store directement depuis la montre.

Un suivi sportif complet

Comme toutes les montres connectées, la Samsung Galaxy Watch 4 propose un suivi des activités sportives et de la santé. On retrouvera donc un grand nombre de capteurs bien utiles : un podomètre, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), un électrocardiogramme, mais aussi un GPS intégré qui permet de se passer de son smartphone en plein running, ou encore un capteur de bio-impédance, qui mesure le pourcentage de graisse corporelle par rapport au muscle. Côté activités sportives, la montre en reconnaîtra une dizaine, mais cela ne vous empêchera pas de télécharger d’autres applications pour en augmenter le nombre. On aura également droit, naturellement, au suivi du sommeil pour compléter le tout.

En revanche, si vous ne possédez pas de smartphone de la gamme Galaxy, vous ne pourrez pas avoir accès à l’application Samsung Health Monitor, qui prend en charge entre autres la mesure de la pression artérielle et de l’électrocardiogramme. Mais il vous sera tout de même possible de télécharger d’autres applications pour le suivi de votre santé et de vos entraînements, comme Google Fit.

