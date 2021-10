Les nouveaux écouteurs sans-fil abordables de chez Sony sont déjà à -31%

Sony fait partie des poids lourds de l’industrie des accessoires de sons, et la marque nipponne le sait très bien. La marque vient de lancer une paire d'écouteurs sans fil qui ont l'avantage d'être proposés à un prix en dessous des 100 euros. Des écouteurs abordables donc, qui ont quelques arguments à faire valoir surtout avec cette baisse de prix. Ils passent de 99,99 euros à 69 euros seulement.

La plupart des produits de chez Sony dans le secteur audio ont une très bonne réputation devenant même les meilleurs références sur le marché, mais ils sont assez onéreux comme par exemple, les Sony-WF-1000xm4. C’est pourquoi la firme nippone a présenté il y a un mois, des écouteurs sans-fil plus abordable à moins de 100 euros. Et s’ils ne disposent pas de la réduction de bruit, ils sont proposés en ce moment à moins de 70 euros— de quoi profiter du savoir-faire de la marque à prix réduit.

Ce qu’il faut retenir des WF-C500

Son format compact et résistant (IPX4)

La technologie DSEE et 360 Reality Audio pour un rendu sonore 3D

La compatibilité avec les codecs Bluetooth SBC et AAC.

Son autonomie généreuse couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, les écouteurs sans fil Sony WF-C500 sont actuellement disponibles en promotion à seulement 69 euros sur le site d’Amazon, soit une économie de presque 31 euros sur la facture. Les écouteurs sont aussi en promotion à la Fnac, Darty ainsi que chez Boulanger.

À la fois compact, léger et résistant

Pour ses nouveaux écouteurs, Sony a tenu à offrir des écouteurs sans-fil compact à commencer par son boîtier. Ce dernier est de forme cylindrique, pesant pas plus de 35 grammes avec des dimensions 80,0 x 34,9 x 30,9 mm, et se révèle facilement transportable que ce soit dans une poche ou un sac. Son format est peu encombrant et opte pour un aspect sobre grâce à son couvercle translucide.

Les écouteurs, eux, sont tout en rondeur avec un format intra-auriculaire, afin de s’adapter parfaitement à vos oreilles pour un confort optimal et un bon maintien. Ils sont agréables à porter, et sont même certifiés IPX4 pour résister à l’eau, aux éclaboussures et à la sueur. De fait, vous pourrez les utiliser pour vos séances de sport les plus intenses. Quant aux commandes, elles sont tactiles et vous pourrez lire un morceau, l’arrêter, de passer au suivant, de régler le volume, mais aussi d’accéder à l’assistant vocal de votre smartphone et de passer des appels.

Une expérience sonore assurée

Côté son, ses écouteurs intra-auriculaires ne disposent pas de la réduction de bruit active. C’est assez dommage quand on sait que certains concurrents proposent pour la même tranche de prix cette technologie. Cependant ils proposent une bonne isolation passive et embarquent des transducteurs de 5,8 mm de diamètre. Et malgré leur format compact, Sony a intégré sa technologie DSEE, afin de garantir un son riche et de restituer un son haute qualité fidèle à l’enregistrement original pour une expérience authentique. La firme japonaise propose également la technologie 360 Reality Audio donnant un effet surround, et une impression plus réaliste.

De plus, les Sony WF-C500 proposent un égaliseur via l’application de Sony, afin de personnaliser le son selon vos préférences. Quant aux codecs ils ne profitent pas du codec LDAC ou du Bluetooth multipoint, et ne prennent en charge que les codecs les plus classiques du marché, l’AAC et le SBC. Sachez qu’ils sont également compatibles avec la fonction Fast Pair et Swift Pair pour Windows 10 permettent de coupler rapidement et facilement vos WF-C500 avec vos appareils en Bluetooth.

Une grande autonomie avec la charge rapide

Enfin, le véritable point fort de ses écouteurs sans-fil sont leur autonomie. Les WF-C500 offrent 10 heures d’autonomie, tandis que le boîtier de charge offre 10 heures supplémentaires. Cela signifie 20 heures d’écoute à chaque fois que vous quittez la maison ! Et si vous avez besoin de faire le plein d’énergie en urgence, une charge rapide de 10 minutes vous donne jusqu’à 60 minutes d’autonomie.

