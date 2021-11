Lenovo : ce laptop gaming (Ryzen 7 + GTX 1650) sous Windows 11 est à -18 %

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque Lenovo. Avec sa GTX 1650, son processeur AMD Ryzen 7 et Windows 11 aux commandes, le PC portable Lenovo IP Gaming 3 15ACH6-041 est affiché à 899,99 euros au lieu de 1 099 euros.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de jeux vidéo compétitifs comme occasionnels, le PC portable Lenovo IP Gaming 3 15ACH6-041 possède plusieurs atouts. Il propose même le nouveau système d’exploitation de Microsoft, déjà installé sur le laptop. Il est en ce moment plus intéressant, et devient moins onéreux grâce à une réduction de 18 % qui fait chuter son prix à moins de 900 euros.

Les points forts de ce PC portable gaming

Un design premium

Le combo AMD Ryzen 7 5800H + Nvidia GeForce GTX 1650

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, le PC portable Lenovo IP Gaming 3 15ACH6-041 est en ce moment en promotion à 899,99 euros sur le site Boulanger, soit 200 euros de remise immédiate.

Un laptop robuste qui a du charme

Contrairement à la gamme Legion, le Lenovo IP Gaming mise sur la polyvalence avec un prix plus attractif. Il possède un design élégant avec un boîtier robuste noir et une finition extérieure bleue, notamment sur le clavier. Si en général les PC portables dédiés au gaming sont imposants, ce dernier profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,2 kg et son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Il sera donc peu encombrant lors de vos déplacements. Quant à sa dalle, elle affiche une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels, offrant une bonne densité d’affichage. D’ailleurs, l’écran est mat afin de diminuer la fatigue oculaire.

Au niveau du châssis, on retrouve une connectique assez complète, on retrouve deux ports USB 3.0, un port USB-C, un port HDMI 2.0 et une prise jack. Le WiFi 6 est de la partie ainsi que le Bluetooth 5.1. Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 8 heures d’utilisation, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

Une configuration solide

Sous sa coque robuste, le modèle de Lenovo embarque une configuration assez puissante pour pouvoir séduire les joueurs occasionnels. En effet, ce PC portable est animé par la puce AMD Ryzen 7 5800H, cadencé jusqu’à 4,4 Ghz avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Le laptop est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Et si ce PC portable se nomme « Gaming » ce n’est pas pour rien, car ce dernier dispose d’une carte graphique GTX 1650. Ce n’est pas la plus performante, certes, mais vous pourrez tout même jouer à des jeux 3D dans de bonnes conditions mêmes si les jeux plus demandeurs en termes de ressources risquent d’être limités. Pour apporter une dose de réactivité à l’ensemble du système et réduire le temps de chargement de vos applications, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go. En plus, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs.

Un PC portable qui tourne sous Windows 11

Pour finir, au niveau du logiciel ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. C’est plutôt une bonne nouvelle, car depuis que la mise à jour est disponible, certains PC portables dotés d’une puce AMD rencontrent quelques bugs suite à l’installation du logiciel Sun Valley. D’ailleurs, le constructeur lui-même demande aux propriétaires de processeurs Ryzen de rester sous Windows 10. En tout cas, si vous optez pour ce PC portable de Lenovo, vous n’aurez pas de soucis à vous faire. Les performances ne seront pas ralenties, et vous pourrez profiter pleinement de la nouvelle interface de Microsoft Windows. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur Windows 11.

