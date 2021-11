Cyberghost VPN profite du Black Friday pour baisser le prix de son abonnement

Si vous êtes un adepte des VPN, vous connaissez sans doute Cyberghost. S’il était déjà l'un des services les moins chers du marché, il le devient encore plus grâce à cette offre spéciale Black Friday avec l'abonnement de 2 ans à 1,83 euro par mois.

Dans notre comparatif des meilleurs services de VPN, Cyberghost se place comme l’un des piliers et surtout l’une des références de sa catégorie. C’est aussi l’un des moins chers avec un abonnement sur 2 ans ne dépassant pas les 2 euros par mois. En ce moment Cyberghost en remet une couche sur les prix puisque le service profite de la période du Black Friday pour encore faire descendre le prix de son abonnement phare : 1,83 euro par mois sur l’offre 2 ans, soit une économie générale de 83%.

Qu’elles sont les caractéristiques de Cyberghost VPN ?

Des débits élevés

Plus de 7200 serveurs dans 91 pays

Jusqu’à 7 appareils connectés en même temps

En ce moment chez Cyberghost VPN , l’offre spéciale Black Friday permet d’obtenir un abonnement de 2 ans à seulement 1,83 euro par mois soit 49,4 euros les 2 premières années. Il s’agit là de l’un des services de VPN les moins chers du marché.

Si vous n’êtes pas satisfait du service, Cyberghost propose un remboursement totale sous 45 jours.

UN VPN de référence à pas cher

Cyberghost est l’un des services de VPN les plus anciens du marché. Pour la faire courte, il s’agit d’un service vous permettant d’avoir accès à un réseau virtuel privé. Ce dernier, en plus de cacher votre adresse IP et sécuriser votre connexion, vous permet de vous connecter à des serveurs du monde entier. De cette manière, vous êtes invisible lorsque vous naviguez sur le web et pouvez également profiter des services uniquement disponibles dans un pays distant comme les services de VOD via le contournement des géoblocages.

Le gros avantage de Cyberghost VPN concerne ses performances. Il s’appuie sur ses plus de 7200 serveurs répartis dans 91 pays du globe. Grâce à l’apport du protocole Wireguard, les débits sont excellents et permettant par exemple de regarder des vidéos depuis des serveurs étrangers avec la meilleure qualité possible ou de télécharger du contenu en torrent ou autre à des vitesses raisonnables. C’est notamment très utile pour avoir accès aux catalogues de plateformes de VOD à l’étranger comme le Netflix US par exemple.

Pratique pour sécuriser tous ses appareils

Un compte Cyberghost VPN vous permet de protéger jusqu’à 7 appareils en même temps. Cela peut être l’ordinateur familial, votre téléphone, ceux de vos proches ou même la TV connectée du salon. Tout cela est rendu possible grâce à la grande flexibilité de Cyberghost qui est disponible sur de nombreuses plateformes comme Windows, MacOS, Android, iOS et même les Fire TV d’Amazon.

Cyberghost VPN est aussi l’un des services les plus pointilleux sur la politique de confidentialité via des rapports réguliers concernant la sécurité de son service. Même si’il manque encore une confirmation à base d’audits indépendants, Cyberghost affirme que les données de ses utilisateurs sont bien protégées et non partagées à des tiers.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

Notre comparateur VPN

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions VPN que celle de Cyberghost, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs VPN du moment.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.