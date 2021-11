Redmi AirDots 2s : ces écouteurs sans fil de Xiaomi sont à seulement 10 €

Les Xiaomi Redmi AirDots 2s sont les écouteurs sans fil les plus abordables du moment grâce à cette promotion spéciale Single Day. Aliexpress vous les propose à seulement 10 euros jusqu'à la fin de l'événement, alors autant en profiter !

Xiaomi Redmi AirDots 2s est le nom chinois pour les Xiaomi Mi True Wireless Earbuds 2 Basic, mais avec un port USB-C pour la recharge. Ces écouteurs sans fil abordables sont vendus une trentaine d’euros sur le site officiel français de la marque chinoise, mais ils sont aujourd’hui disponibles pour seulement 10 euros à l’occasion du Single Day.

Ce qu’il faut retenir des Redmi AirDots 2s

Deux modes d’écoutes : monaural et binaural

La réduction de bruit pour les appels

L’autonomie totale de 12 heures

Le port USB-C !

Au lieu de 29,99 euros, les Xiaomi Redmi AirDots 2s sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 10,63 euros sur Aliexpress en utilisant le code promo SDFRN030 avant de procéder au paiement.

Enfin un port USB-C pour la recharge

Les premiers modèles de Redmi AirDots avaient un gros problème : la connexion entre les deux écouteurs. En effet, le smartphone se connectait d’abord à l’écouteur droit, qui renvoyait ensuite un signal à celui de gauche. Cela entrainait des déconnexions fréquentes et gênantes, mais ce n’est plus le cas avec les Redmi AirDots 2s. Ces derniers sont maintenant compatibles Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de connexion et l’un des écouteurs n’est désormais plus l’esclave de l’autre. Vous pouvez alors prendre celui que vous voulez et profiter d’un son monaural, puis de rajouter le deuxième pour basculer automatiquement et sans coupure vers du binaural, ou stéréo pour les intimes.

Il y a avait un autre problème au niveau de la recharge, car tous les anciens modèles proposaient un port microUSB pour une charge relativement lente. Cependant, ces AirDots 2s accueillent désormais un port USB-C pour faire récupérer de l’énergie beaucoup plus rapidement au boîtier et aux oreillettes. L’autonomie ne change pas en revanche, toujours de 4 heures pour les oreillettes et jusqu’à 12 heures avec le boîtier.

Du bon son pour Spotify & Co

Les Redmi AirDots 2s n’embarquent pas la technologie de réduction de bruit active. D’un côté tant mieux, car vous ne serez pas déçus par cette fonctionnalité, qui aurait forcément été médiocre vu le prix des écouteurs sans fil. Cependant, ils proposent tout de même une bonne isolation passive grâce au format intra-auriculaire accompagné d’embouts en silicone de différentes tailles (S, M et L) pour s’adapter au mieux à votre morphologie. Plus anecdotique, on retrouve aussi un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels, dans le but d’obtenir une conversation plus calme avec votre interlocuteur.

Pour la partie sonore, seuls les codecs SBC et AAC sont de la partie et c’est amplement suffisant pour écouter vos playlists préférées sur Spotify. En ce qui concerne la qualité du son, ce n’est pas incroyable, sauf si vous aimez les basses. Ces dernières sont beaucoup trop mises en avant par rapport aux aigus, ce qui peut apporter un air non naturel sur certains morceaux musicaux, mais c’est à vous de juger. De plus, sans application ni égaliseur, il est impossible de régler ce problème en boudouillant un peu.

